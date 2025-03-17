زيادة الرحلات تعزز الربط بين الإمارات وروسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تعمل الاتحاد للطيران على تعزيز حضورها في روسيا من خلال زيادة كبيرة في السعة الاستيعابية على خط أبوظبي - موسكو، لتوفّر بذلك خيارات سفر مُحسّنة بين الشرق الأوسط وروسيا.

فاعتبارًا من 1 أكتوبر، ستُضيف الاتحاد للطيران رحلة يومية ثالثة بين أبوظبي ومطار شيريميتيفو في موسكو، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 21 رحلة أسبوعية.

وسيتم تسيير هذه الخدمة الإضافية على متن طائرة إيرباص A320 المُجهزة بـ 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وبالإضافة إلى زيادة عدد رحلات موسكو، تواصل الاتحاد للطيران توسيع شبكتها من خلال وجهات جديدة في عام 2025، بما في ذلك سوتشي، الوجهة السياحية الرائدة في روسيا على ساحل البحر الأسود، ابتداءً من 29 مايو.

تُتيح زيادة رحلات موسكو سبل ربط أفضل للمسافرين من روسيا إلى شبكة الاتحاد العالمية المتنامية، وخاصةً إلى الوجهات الشهيرة في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

وتُسيّر الاتحاد للطيران ثلاث رحلات يومية في تواقيت مناسبة تُسهّل رحلات العمل والترفيه على حد سواء، مما يتيح للضيوف اختيار مواعيد المغادرة على مدار اليوم بما يتناسب مع جداولهم الزمنية.

وبالنسبة للمسافرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة القصوى من رحلتهم، يقدم برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران ما يصل إلى ليلتين مجانيتين في فنادق متميزة، مما يسمح للضيوف باستكشاف معالم العاصمة النابضة بالحياة، من الشواطئ الذهبية الرائعة والمعالم الثقافية المتنوعة إلى الحدائق الترفيهية المذهلة والمغامرات الصحراوية المثيرة.

جدول الرحلات بين أبوظبي وموسكو – بالتوقيت المحلي

الجدول الحالي

الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة B787 يومية 07:25 موسكو 02:35 أبوظبي EY 841 B787 يومية 19:10 أبوظبي 12:40 موسكو EY 842 B787 يومية 19:20 موسكو 14:30 أبوظبي EY 843 B787 يومية 06:40 أبوظبي 00:10 موسكو EY 844

رحلة إضافية ابتداء من 1 أكتوبر 2025

الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A320 يومية 14:05 موسكو 09:00 أبوظبي EY 845 A320 يومية 00:10 (+1) أبوظبي 17:25 موسكو EY 846

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