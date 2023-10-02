انطلاق رحلات الاتحاد للطيران إلى أوساكا، كوبنهاغن ودسلدورف

أبوظبي تعزز روابطها مع العالم مع تقديم خيارات أكبر وتجارب أفضل للمقيمين والزوار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تستمر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالوفاء بوعدها في النمو وتطوير الخدمات مع اطلاق رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية.

وانطلقت الخدمات الجديدة إلى دسلدورف في ألمانيا في 28 سبتمبر، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان في 1 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.

وبهذه المناسبة صرح أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي."

وتابع: "إننا نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خيار توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها."

وكانت الاتحاد قد أعلنت في وقت سابق عن التشغيل إلى تسع وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.

دعماً لهذه التحديثات، أجرت الاتحاد للطيران العديد من التغييرات على الشبكة مع زيادة عدد الرحلات لتعزيز خيارات السفر، منها:

• تحسين أوقات المغادرة: ضمان راحة الركاب مع تعديل أوقات المغادرة للوجهات الأوروبية والآسيوية.

• زيادة عدد الرحلات: توفر الرحلات الإضافية إلى شيناي، اسلام أباد، كوتشي، ميلانو، مدريد، وميونيخ، روما وبوكيت، المزيد من الخيارات للمسافرين مع تحسين خيارات السفر ورحلات الربط.

القاهرة: إضافة خمس رحلات أسبوعية ليصبح عدد الرحلات ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة اعتبارًا من 1 يناير ، مما يعزز الروابط بين أبوظبي والعاصمة المصرية.

كولومبو: إضافة سيع رحلات أسبوعية منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير، مما يعزز خيارات السفر إلى هذه الوجهة.

جزر المالديف: إضافة 7 رحلات أسبوعية، منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير.

ابتداء من عدد الرحلات التحديثات الوجهة 28 سبتمبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة دسلدورف 29 سبتمبر 2023 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوبنهاغن 1 أكتوبر 2023 5 رحلات أسبوعية وجهة جديدة أوساكا 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية على مدار العام لشبونة 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة سانت بطرسبورغ 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوزيكود 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة تريفاندرم 31 مارس 2024 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة بوسطن 15 سبتمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية تشيناي 29 أكتوبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية فرانكفورت 4 نوفمبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية روما 21 نوفمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة أمستردام 21 نوفمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 8 رحلات إضافية كوتشي 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية مدريد 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميلان 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميونيخ 21 نوفمبر 2023 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية بوكيت 1 ديسمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة موسكو 1 يناير 2024 21 رحلة أسبوعية 5 رحلات إضافية القاهرة 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية 7 رحلات مباشرة أسبوعية كولومبو 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية رحلتان إضافيتان إسلام أباد 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية المالديف (ماليه)

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