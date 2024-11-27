صالة الدرجة الأولى والسبا في مطار زايد الدولي تفوز بجائزة أفضل صالة درجة أولى لشركة طيران في العالم

تحصد جائزة أفضل درجة سياحية في العالم لخدماتها الاستثنائية ومستويات الراحة المتميزة

الجوائز تؤكد التزام الاتحاد بتقديم تجارب استثنائية للضيوف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حققت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً متميزاً بحصولها على ثلاث جوائز مرموقة في حفل جوائز السفر العالمية لعام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الطيران.

وفازت الشركة بجائزة أفضل شركة طيران في العالم في تجربة العملاء، وجائزة أفضل درجة سياحية في العالم، وجائزة أفضل صالة درجة أولى لشركة طيران في العالم.

وتم تقديم الجوائز خلال حفل مرموق أقيم في 24 نوفمبر في فندق سافوي بالاس في فونشال بماديرا، احتفاءً بالتميّز في قطاع السفر والسياحة العالمي. وتعد جوائز السفر العالمية من أرفع برامج التكريم في القطاع، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال عملية تصويت دقيقة يشارك فيها متخصصو السفر والمستهلكون حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال جون رايت، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران: "تعكس هذه الجوائز التزام فريقنا المتفاني بتقديم أفضل الخدمات لخلق لحظات مميزة لضيوفنا، سواء أثناء استرخائهم في صالة الدرجة الأولى والسبا أو سفرهم على الدرجة السياحية. وتعكس هذه الجوائز رؤيتنا لنكون شركة الطيران المفضلة للجميع، وتؤكد هدفنا في إطلاق العنان للطموحات من خلال خدمة استثنائية في كل نقطة من نقاط رحلة الضيف."

وأضاف: "تحتفي هذه الجوائز بتفاني موظفينا الذين يعملون بلا كلل لخلق تجارب لا تُنسى لضيوفنا. نحن فخورون بشكل خاص بفرقنا التي تقدم باستمرار خدمة استثنائية تميّز الاتحاد في قطاع الطيران العالمي."

توفر صالة الدرجة الأولى والسبا في مطار زايد الدولي للضيوف بيئة راقية تمزج بين الفخامة المعاصرة والضيافة الدافئة. وقد تم تكريم درجة الضيافة الحائزة على الجوائز لتصميمها المدروس، والراحة المعززة، وتقديم الخدمة المتميزة. وتعكس هذه الجوائز تطوّر الاتحاد المستمر في الارتقاء بتجربة الضيف من خلال الضيافة الأصيلة والخدمات المبتكرة.

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