أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتغيير اسم مطارها الرئيسي إلى مطار زايد الدولي. وجاءت تسمية المطار بعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد "A" في نوفمبر 2023، والذي يُعتبر المحطة الجديدة للناقلة.

وبهذه المناسبة، صرح آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران "نفخر في الاتحاد للطيران بأن تكون أبو ظبي بأعتبارها مركز مثالي للانطلاق لاستكشاف العالم. ونحن ممتنون لرؤية مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وننضم بفخر إلى هذه الاحتفالات بتغيير اسم المطار تكريمًا لإرثه ورؤيته."

واحتفالاً بهذه المناسبة التاريخية، قامت الاتحاد للطيران بإطلاق عروض خاصة للضيوف المغادرين من أبو ظبي إلى وجهات محددة. وتسري العروض مابين 9 و 14 فبراير 2024 للضيوف الذين سيسافرون في الفترة مابين 19 فبراير و 15 يونيو 2024.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى بانكوك من 2490 درهما إماراتيا على الدرجة السياحية، و 7990 درهما على درجة الأعمال الحائزة على جوائز. وللضيوف الراغبين باكتشاف أوساكا في اليابان، يمكنهم الحصول على تذاكر تبدأ من 4490 درهما على الدرجة السياحية و 14990 درهما على درجة الأعمال.

وتنطلق رحلات الاتحاد للطيران إلى وجهتها الجديدة إلى بوسطن، ابتداءً من 31 مارس، مما يعني أن ضيوف هذه الرحلة سيكونون من الأوائل الذين يسافرون إلى هذه المدينة الأمريكية الشهيرة ويستمتعون بروحها الثقافية الغنية بأسعار عروض مذهلة تبدأ من 3490 درهم.ا

أما المسافرون في جولة في أوروبا، يمكنهم حجز رحلاتهم إلى كوبنهاجن، أو ميونخ، ولشبونة بأسعار تبدأ من 2490 درهما إماراتيا على الدرجة السياحية و 11990 درهما وعلى درجة الأعمال.

وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الاحتفالية، سيُرحب بالضيوف بحفاوة في مطار زايد الدولي، من خلال تقديم الهدايا وتنظيم أنشطة خاصة، بالإضافة إلى عروض ترفيهية حية.

يوفر مبنى المسافرين “A”مكاتب تسجيل خاصة لضيوف الناقل الوطني على الدرجة السياحية ومناطق مخصصة للعائلات، بالإضافة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال والدرجة الأولى وذلك للاستمتاع بتجربة سفرة ممتازة وسلسة. وتتوفر كذلك أجهزة تخليص اجراءات السفر الذاتية بتقنية التعرف على الوجوة البيومترية الحديثة لتسليم الحقائب، مما يسرع من اجراءات السفر.

تستقبل صالات الاتحاد الضيوف المسافرين على درجة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة الأعمال وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد المؤهلين. كما يمكن للضيوف المسافرين على متن الدرجة السياحية والذين يرغبون في الاستمتاع بميزات الصالة الحصرية، الدخول مقابل رسم معين في حال توفر الأماكن.

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