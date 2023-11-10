أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها بعروض خاصة على أسعار التذاكر إلى وجهات مختارة على شبكتها العالمية.

فمن 10 إلى 12 نوفمبر، سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران من حجز عطلتهم التالية بأسعار مخفضة، للسفر ما بين 4 ديسمبر 2023 و15 مارس 2024.

وتبدأ الأسعار على الدرجة السياحية من 995 درهماً إماراتياً إلى ماليه و1195 درهماً إماراتياً إلى أثينا، في حين يمكن حجز تذاكر درجة الأعمال ابتداءً من 5795 درهماً إماراتياً إلى كولومبو و13395 درهماً إماراتياً إلى ميلانو. لمزيد من المعلومات وللاستفادة من عروض الذكرى السنوية العشرين، يمكنكم زيارة etihad.com.

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