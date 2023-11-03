أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أكملت الاتحاد للطيران عمليات تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) للمرة العاشرة على التوالي دون أية ملاحظات. وحافظت الاتحاد على هذه النتيجة المثالية منذ الحصول على أول شهادة لها في 2006 مما يعزز سجل الاتحاد للطيران في التزامها بمعايير السلامة في القطاع.

تُظهر هذه النتائج إلتزام الاتحاد للطيران بالحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية وصلاحية الطائرات لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لضيوفها.

قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: "في الاتحاد للطيران، تحتل السلامة قمة أولوياتنا في كل ما نقوم به. تفخر الاتحاد بموظفيها لكونهم قادرين على الحفاظ والالتزام على مثل هذا السجل على مدى السبعة عشر عامًا الماضية – وطوال فترة جائحة كوفيد-19 - مما يرفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تمامًا"

في وقت سابق من سبتمبر من هذا العام، اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفعالية نظام إدارة السلامة (SMS) في الاتحاد للطيران ونالت على أعلى الدرجات التي تم تسجيلها على الإطلاق على مستوى الدولة، في إشادة لمعايير السلامة التي تتبعه الناقلة واستخدامها لتقنيات رائدة في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سلامة عملياتها.

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