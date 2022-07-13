استضافة الدورة العالمية النهائية لمسابقة الأزياء جنك كوتور لعام 2022 في الاتحاد أرينا في 11 يناير 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكتها مع "جنك كوتور"، أكبر مسابقة للأزياء الشبابية المستدامة في العالم. وستشهد شراكة "جنك كوتور" مع الاتحاد للطيران عرضًا مثيراً عبر وسائل تواصل متعددة، لتعزز بذلك أهداف وجهود الاستدامة الخاصة بالشركتين.

في إطار هذه الاتفاقية ، تتولى الاتحاد للطيران نقل جميع الفرق المتنافسة في "جنك كوتور" من خمس وجهات عالمية مختلفة, مع إنتاج محتوى إعلامي واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على رسالة التغيير عبر التحركات الشعبية. محليا، ستتبرع الاتحاد للطيران بقطع من طائراتها القديمة غير المستخدمة مثل أغطية المقاعد والسجاد, وأطقم رسمية لطاقم الضيافة وسترات النجاة لصالح المدارس الاماراتية المشاركة في "جنك كوتور" وذلك ليستخدمها الطلاب المشاركين في تصاميمهم.

ويتم الإعلان عن هذه الشراكة تحضيرا لنهائيات "جنك كوتور" في دورتها الأولى والتي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أبوظبي، في 11 يناير 2023. وستستضيف القاعة الذهبية الشهيرة هذا الحدث المثير للاحتفاء بإبداع الشباب وتشجيعهم للاستدامة وأدائهم وتعبيرهم عن أنفسهم.وستتولى الاتحاد للطيران نقل 60 تصميما، بما في ذلك 10 تصاميم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الفرق المشاركة من نيويورك ولندن وميلانو وباريس ودبلن إلى أبوظبي للتنافس على لقب المصمم العالمي للعام.

وتدعم شركة ميرال الرائدة في مجال إنشاء الوجهات الترفيهية والمغامرات في أبوظبي، مسابقة " جنك كوتور" كشريك للفعاليات في نهائيات مدينة أبوظبي التي تقام في منارة السعديات في جزيرة السعديات والدورة النهائية العالمية و في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وبفضل شركة ميرال والاتحاد للطيران، سيعيش جميع المشاركين والضيوف الدوليين المسافرين لحضور نهائيات "جنك كوتور"، تجربة أبوظبي وما تقدمه الإمارة من نشاطات ثقافية وترفيهية.

لتسليط الضوء على أهمية تغير المناخ من خلال الإبداع، تتحدى مسابقة "جنك كوتور" الشباب لتصميم ملابس مبتكرة وخارجة عن المألوف باستخدام مواد وعناصر قابلة لإعادة التدوير بالكامل ومواد غالباً ما يتم تصنيفها ظلماً على أنها نفايات. وعلى غرار "جنك كوتور"، تلجأ الاتحاد للطيران إلى الابتكار والإبداع لتحويل مستقبل الطيران لإدراكها بتأثيره على البيئة. وتعتبر الاتحاد للطيران رائدة في قطاع الطيران من حيث مبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع وتقليل تأثير الطيران على البيئة، أهمها برنامج الغرينلاينر والأبحاث في وقود الطائرات المستدام. ويتماشى برنامج الاستدامة المبتكر هذا مع أفكار الشباب المشاركين في "جنك كوتور" الذين يعكسون ابتكاراتهم من خلال تصميم أزياء باستخدام مواد معاد تصنيعها مثل قشر البرتقال وكبسولات القهوة وعشب البامباس

والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ليشكلوا بالتالي جيل المستقبل من مهندسي التدوير.

بهذه المناسبة، تحدّثت أمينة طاهر، نائب الرئيس للعلامة التجارية والتسويق والرعاية في الاتحاد للطيران، عن الشراكة بالقول:"يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع "جنك كوتور" والتي تعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاستدامة. وبصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا فخورون بتوسيع طموحاتنا في مجال الاستدامة لتمكين شركائنا من المساهمة بطريقتهم الخاصة. في السابق، عقدنا شراكة ناجحة مع فنانين لإعادة تدوير أجزاء الطائرات إلى منحوتات، ونحن متحمسون لهذه المغامرة الأخيرة في عالم الموضة".

من جهته، قال تروي أرمور الرئيس التنفيذي لجنك كوتور: "حن نقدر تماما ونشيد بالجهود الهائلة التي تبذلها الاتحاد للطيران نحو الاستدامة، وقد أذهلنا شغف الشركة بما نقوم به في "جنك كوتور". فهم يفهمون ويرغبون في دعم دافعنا للتغيير في الاستدامة من خلال الإبداع والابتكار لدى الشباب وإعداد مهندسي التدوير للمستقبل."

وتابع بالقول: "إن شراكتنا مع علامة تجارية عالمية مثل الاتحاد للطيران تتماشى مع قيمنا، تدعم مهمتنا في "جنك كوتور"، ونحن نتطلع إلى العمل مع الاتحاد للطيران وميرال لتحقيق رؤيتنا".

ومن المقرر أن تقام نهائيات المدن الخمس المتبقية "لجنك كوتور" هذا الخريف، بما في ذلك نهائي مدينة أبوظبي الذي تستضيفه منارة السعديات في جزيرة السعديات. وسيتنافس الطلاب المشاركون من كل مدينة للوصول إلى النهائيات والحصول على تذكرة ذهبية تقدمها الاتحاد للطيران في الدورة النهائية التي تقام في الاتحاد أرينا في 11 يناير 2023 حيث تنتظرهم ليلة مليئة بالابداع والأداء للاحتفال بالمواهب الشابة وجيل الغد من مهندسي التدوير .

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نبذة حول جنك كوتور:

تعتبر جنك كوتور بمثابة تحدٍ إبداعي للشباب، إذ تُعزّز أهميّة مفهوم الاستدامة وتنشر ثقافة التعلم حول القضايا المتعلّقة بتغيّر المناخ. كما تسلّط الضوء على حقيقة أن ما نعتبره "غير مرغوب فيه" يمكن إعادة تدويره بطرق مفيدة للمجتمع والبيئة، وهي تتحدى الشباب ليصمموا أزياء جميلة ومثيرة للاهتمام من المواد التي عادة ما يتم التخلص منها.

المشاركة في هذه المسابقة العصريّة مجانيّة وهي مفتوحة لجميع الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، ويمكن للمشاركين الانضمام كأفراد أو في مجموعات تصل عدد أفرادها إلى ثلاثة. صُمّمت المسابقة لإنشاء مجتمع شامل وتثقيف الأفراد حول أهميّة حماية كوكبنا وتعزيز مبدأ الإبداع، وهي ترحّب بالطلاب من جميع الخلفيات ومستويات الخبرة للانضمام والمشاركة.

ابقوا على اطلاع بكل ما يخص جنك كوتور 2022، بما في ذلك تواريخ العروض وبطاقات حضور النهائيات، عبر حسابات المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي @junkkouture وعبر موقع www.junkkouture.com

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