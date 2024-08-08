أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، استئناف رحلاتها إلى نيروبي ابتداء من 15 ديسمبر 2024 مع إمكانية الحجز مباشرة.

وسيتم تشغيل هذه الخدمة المباشرة في أربع رحلات أسيوعية بين مطار أبوظبي الدولي (AUH) ومطار نيروبي جومو كنياتا الدولي (NBO).

في هذه المناسبة، أعلنت لينا يافيا، نائب الرئيس لشؤون الشبكة والمواعيد، قائلة " يسعدنا أن نستأنف الرحلات بين أبوظبي ونيوربي هذا الشتاء، ونحن ممتنون للسلطات الكينية والإماراتية على المرونة والدعم في منحنا الترخيص الكامل لاستئناف الرحلات، ونشكر ضيوفنا المتحمسين للسفر على هذا الطريق على صبرهم."

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع etihad.com

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