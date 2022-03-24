الإمارات العربية المتحدة: رحبت الاتحاد للطيران الهندسية، التي تمثل واحدة من أفضل مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم، بوفد رفيع المستوى من الأرجنتين برئاسة معالي الدكتور ماتياس كولفاس، وزير تطوير الإنتاج ومعالي دانيال فيلموس، وزير العلم والتقنية والابتكار وميرتا إيريوندو، رئيسة الشركة الأرجنتينية للطيران Fabrica Argentina de Aviones، وذلك بمرافق الشركة المتطورة داخل العاصمة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية، ولفيف من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران الهندسية. وفي أعقاب الاستماع لعرض يوضح القدرات الشاملة والإنجازات الكبيرة للشركة، قام الوفد بجولة تفقدية في مرافق الشركة التي تبلغ نحو 500 ألف متر مربع.

وشملت الجولة زيارة حظائر الطائرات التي تبلغ مساحتها نحو 66 ألف متر مربع تقريباً، وتشمل مرافق مخصصة لطلاء الطائرات وحظائر مصممة خصيصاً تتسع لنحو ثلاث طائرات من طراز أيرباص A380 في الوقت نفسه.

وفي عام 2019، وقعت الاتحاد للطيران الهندسية اتفاقية شاملة مع الشركة الأرجنتينية للطيران، التي تعتبر أكبر مصنع طائرات في الأرجنتين، تهدف إلى توفير خدمات الاتحاد للطيران الهندسية لعملاء الصيانة والإصلاح والعمرة في أمريكا الجنوبية. وفي إطار الاتفاقية، قامت الاتحاد للطيران الهندسية بدعم الشركة الأرجنتينية للطيران في صيانة وتعديل الطائرات ومكوناتها، مع الاستعانة بالمتخصصين الأكفاء من الشركة الأرجنتينية للطيران والمرافق المتطورة في أمريكا الجنوبية.

ومن جهته، أفاد عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية، قائلاً: "أحرزت شراكتنا الاستراتيجية مع الشركة الأرجنتينية للطيران نجاحاً كبيراً على مدار الثلاث سنوات الماضية، مع إكمال أكثر من 50 عملية فحص صيانة حتى الآن لشركات الطيران الأخرى. ومع استمرار في تقديم خدمة عملاء متميزة، يسرني أن أرحب بهذا الوفد الرفيع من الأرجنتين للتعرف على مرافقنا المتطورة والحائزة على جوائز متنوعة في أبوظبي."

ومن جهته، حرص معالي ماتياس كولفاس، وزير تطوير الإنتاج في دولة الأرجنتين، على تسليط الضوء على التوجه الشامل الذي تتبناه الاتحاد للطيران الهندسية والتطور المدهش في صناعة مكونات الطائرات والصيانة والإصلاح، منوهاً إلى أهمية التعاون القائم مع الشركة الأرجنتينية للطيران وإمكانية تعزيز هذا التعاون في إطار ما يأمل إلى أن تكون علاقة موسعة بين صناعات الطيران في الأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن الاتحاد الهندسية

تعدُّ الاتحاد الهندسية أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، توفر الاتحاد الهندسية، خدمات الصيانة على مدار الساعة، بما في ذلك أعمال التصاميم، وعمليات الإصلاح المتطورة للمواد المركبة، وأعمال تجديد المقصورات، وخدمات مكونات الطائرات من مرافقها المتطورة الممتدة على مساحة 500 ألف متر مربع، والواقعة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

تغطي حظائر صيانة الطائرات في المرفق نحو 66 ألف متر مربع، من ضمنها 10 آلاف متر مربع لمرافق طلاء هياكل الطائرات، وحظيرة مصممة خصيصًا لاستقبال ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في وقت واحد. وقد وفرت الشركة مشاريع صيانة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم.

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