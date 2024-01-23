أطراف الاتفاقية الثلاثة يتعاونون لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية في سلاسل التوريد الغذائية العالمية

الاتفاقية تعكس التزام الأطراف الثلاثة بتوسيع شبكة تجارة الأغذية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، إحدى المشغلين الرئيسيين لقطاع الطيران في الإمارة، ومركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، المركز اللوجستي وأكبر وأول سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي لنقل المواد الغذائية من المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام في القطاع. ويُطلق على الممر الجديد اسم "فريش كوريدور 2.0"، ويدعم تنويع مصادر الأغذية، وإنشاء ممرات تجارية جديدة، وتوسيع خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين في المنطقة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للجهات الفاعلة في قطاع تجارة الأغذية في أبوظبي للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية في سلاسل التوريد الغذائية العالمية. ويهدف الشركاء من خلال الاتفاقية إلى بناء منظومة متماسكة للتجارة والاستثمار في مجال الأغذية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية، وتعزيز موثوقية الخدمات اللوجستية والتواصل في جميع أنحاء العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود الأطراف الثلاثة لتعزيز القدرات المتكاملة المتوفرة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجالات المناولة والتخزين والخدمات اللوجستية وسلامة الأغذية والنظافة ضمن العمليات التجارية. كما تركز الشراكة على تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع تجارة المواد الغذائية من خلال تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة التي تقدم التسهيلات، والمساهمين الرئيسيين من منظومة قطاع الأغذية، مما يضمن تسهيل عملية التجارة وجعلها أكثر سلاسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تلتزم الاتحاد للشحن في مختلف عملياتها بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الخاصة بدولة الإمارات، وتفخر الشركة بأن تكون شريكاً رئيسياً في إطلاق مركز أبوظبي للأغذية في كيزاد، وهو أكبر سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة. ويتيح المركز لعملاء الاتحاد للشحن الاستفادة من البنية التحتية الموسعة التي يوفرها ليكون مركزاً استراتيجياً في الشرق الأوسط وباقي المناطق العالمية".

ومن جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقَّت لمطارات أبوظبي: "يسرنا التعاون مع الاتحاد للشحن ومركز أبوظبي للأغذية لتسهيل التجارة داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يسهم بدوره في تعزيز التنمية التجارية في الإمارة ويرسخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية. ويساهم إطلاق ممر فريش كوريدور 2.0 في تطوير تجارة الأغذية من دولة الإمارات إلى بقية دول العالم وبالعكس، ما يتيح لدولة الإمارات استيراد المنتجات الغذائية وتصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة لتنويع الواردات والصادرات وتعزيز نموها".

وبدوره، قال سوريش فيدياناثان، الرئيس التفيذي لمركز أبوظبي للأغذية: "إن هذه الاتفاقية دليل واضح على التزامنا بتطوير وتشغيل مركز الأغذية، وهو أحد أفضل أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى العالم. ويعزز هذا التعاون قدراتنا المتنوعة، ما يمكننا من مواصلة سعينا نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في سلسلة القيمة الغذائية الإقليمية. ونتطلع إلى تمكين الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية العالمي من الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية من خلال تعزيز حلول سلسلة التوريد المتكاملة، واعتماد أحدث التقنيات، ما يمكننا من لعب دور محوري في تنويع تجارة الأغذية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء منظومة استثنائية تجمع بين البائعين والمشترين من جميع أنحاء العالم".

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة في التميز التجاري والتشغيلي في قطاع تجارة الأغذية العالمي، كما تسعى إلى تقديم حلول تلبي متطلبات القطاع وتعزز الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد العالمية والخدمات اللوجستية.

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لمحة حول الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

لمحة حول مطارات أبوظبي:

مطارات أبوظبي هي شركة مملوكة بالكامل لـ القابضة (ADQ)، وتتولى تشغيل 5 مطارات تجارية في أبوظبي، بما فيها مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري جزيرة دلما وجزيرة صير بني ياس.

نركز على إدارة منشآت وخدمات الطيران وتطويرها وتوفيرها للركاب وشركات الطيران، بما يضمن ربط المجتمعات ويحقق التقارب بين أفرادها. وتتمثل رسالتنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران من خلال تقديم تجارب السفر المعززة ودعم النمو الاقتصادي.

تُعد القابضة (ADQ) إحدى أضخم الشركات القابضة على مستوى الشرق الأوسط، وتتميز بمحفظة متنوعة وواسعة تغطي قطاعات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية والنقل واللوجستيات.

تولت مطارات أبوظبي مهمة الإشراف على تطوير المبنى (A) الجديد في مطار أبوظبي الدولي وتدشينه وتشغيله، والذي من المتوقع أن يحقق زيادة ملموسة في القدرة التشغيلية والمنشآت عالمية المستوى المتاحة لكل من الركاب وشركات الطيران على حد سواء، بالتوازي مع إثراء ما تقدمه أبوظبي من عروض كوجهة لسياحة الأعمال والترفيه.

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رسم ملامح مستقبل تجارب الطيران.

لمحة حول مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد:

يتميز مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي في دولة الإمارات، ويوفر منظومة متكاملة تمتد على مساحة 3.3 كيلومتر مربع مصممة لتسهيل تجارة الأغذية بالجملة وتوفير الخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتأسس مركز أبوظبي للأغذية بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود، بالتعاون مع سوق رانجيس الدولي، ليشكل ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وتشمل هذه المنطقة التجارية جميع فئات الأغذية، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والأطعمة الجافة والمعلبة والزهور وغيرها.

ويعتزم مركز أبوظبي للأغذية قيادة تجارب التجارة الرقمية من خلال توفير منصة رائدة تسهل عمليات التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري. ويسهم هذا المشروع الطموح في إحداث نقلة نوعية في قطاع تجارة الأغذية العالمي، مما يعزز الكفاءة وإمكانية الوصول في هذا القطاع الحيوي.

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