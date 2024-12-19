الشركة تدير عملياتها التشغيلية من أبوظبي وتوفر خدمات الشحن في اليوم نفسه إلى مراكز هامة مثل إزهو وشنغهاي وبكين وهونج كونج وهانوي وتشنغتشو

مسار طائرات الشحن الجديد يلبي الطلب المتزايد على الحلول المخصصة للبضائع العامة والأدوية والمنتجات القابلة للتلف وشحنات السيارات واللوحات والأعمال الفنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توسيع شبكة الشحن الجوي الخاصة بالشركة من خلال إطلاق رحلات شحن أسبوعية إلى مطار باريس شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس. وتتوفر الخدمة اعتباراً من 7 يناير 2025 وتتضمن رحلة أسبوعية تزيد سعة الشحن بأكثر من 100 طن في السوق. وتعتبر باريس الوجهة الثانية عشرة ضمن شبكة طائرات الشحن، مما يعكس التزام الاتحاد للشحن بتوسيع عملياتها وشبكة عملائها حول العالم لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وتدير الشركة عملياتها التشغيلية من أبوظبي وتوفر خدمات الشحن في اليوم نفسه إلى مراكز هامة مثل إزهو وشنغهاي وبكين وهونج كونج وهانوي وتشنغتشو. وتتكامل الخدمة مع شبكة شاحنات النقل البرية في الصين، مما يتيح الوصول إلى أسواق أوسع. ويستفيد العملاء من خدمات النقل السريعة في اليوم نفسه التي يقدمها أسطول الطائرات ذات البدن العريض والضيق، لضمان التسليم السريع والموثوق للطلبات المستعجلة.

ويساهم مسار طائرات الشحن المتجه إلى باريس في تعزيز المنتجات المخصصة التي تقدمها الاتحاد للشحن، مما يلبي الطلب المتزايد في العديد من القطاعات. كما تساهم هذه الخطوة في زيادة سعة البضائع العامة التي يتم شحنها إلى وجهات مثل الرياض وجاكرتا ومانيلا، فضلاً عن نقل الأدوية في إطار خدمة فارما لايف إلى مومباي وجاكرتا وسيول وسيدني، وتحسين الوصول للمنتجات القابلة للتلف من خلال خدمة فريش فوروارد إلى كوالالمبور ودبي والشارقة. ويتيح خط الشحن الجديد حلولاً فعالة لنقل الحيوانات الحية من خلال خدمتي لايف أنيمالز وسكاي ستيبلز، ونقل شحنات السيارات عن طريق خدمة فلايت فاليه، وشحن الأعمال الفنية من خلال خدمة فلاي كلتشر، مما يوفر خدمات موثوقة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "يُعتبر توسيع شبكة الشحن الجوي من خلال إطلاق رحلات شحن أسبوعية إلى باريس خطوة استراتيجية هامة تساهم في توسيع تواجد الشركة في أوروبا، ودعم الطلب المتزايد على منتجاتنا المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمنتجات سريعة التلف. وتواصل الشركة تقديم حلول موثوقة ومخصصة وتعزيز الاتصال لشركائها وعملائها في جميع أنحاء العالم".

ويعكس إطلاق خدمة الشحن الجوي بين باريس وأبوظبي التزام الاتحاد للشحن بتقديم حلول موثوقة تركز على تلبية احتياجات العملاء. كما تسهم جهود توسيع شبكة الشحن الجوي وزيادة السعة التشغيلية في توفير روابط فعالة وسلسة مع الأسواق العالمية الرئيسية، مما يمكّن الشركات من تحقيق أهدافها بثقة.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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