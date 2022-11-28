الإنجاز المميز تحقق بعد إجراء تدقيق صارم لنظام إدارة الجودة والعمليات والإجراءات والبنية التحتية والمعدات الخاصة بالشركة

الاعتماد الجديد يعكس امتثال الشركة بلوائح التحكم بدرجة الحرارة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وإرشادات منظمة الصحة العالمية وممارسات التوزيع الجيد في الاتحاد الأوروبي وغيرها من اللوائح الطبية المحددة

الاتحاد للشحن توفر ميزات جديدة لخدمة فارما لايف لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لشحنات الأدوية

الشركة الرائدة تطبق معايير اعتماد نقل المنتجات الصيدلانية على العمليات في منشآتها الحالية والمرتقبة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن نجاحها بتجديد شهادة فارما للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ لتكون بذلك واحدةً من بين 37 شركة طيران عالمية تنال تلك الشهادة.

وحصلت الاتحاد للشحن، الناقل الوطني لدولة الإمارات، على شهادة فارما للمرة الأولى في عام 2019، بالاشتراك مع مركزها في مطار أبوظبي الدولي و الاتحاد لخدمات المطار – الشحن ؛ لتصبح بعدها الناقل الأول في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم الذي يحصل على ثلاث شهادات تميز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي للخدمات اللوجستية في مجال نقل الحيوانات الحية والبضائع الطازجة والمنتجات الصيدلانية.

وتمكّنت الاتحاد للشحن من تجديد الاعتماد بعد عمليات تدقيق أجراها مختصون مستقلون لتقييم قدرة الشركة على التحكم في عملياتها وتعزيزها بالاعتماد على قائمة معيارية تركز على نظام إدارة الجودة في الشركة، الذي يشمل إدارة الموردين وبرامج التدريب والعمليات والإجراءات وبرامج التدقيق وتحسين الجودة، وغيرها. ويعكس هذا التجديد امتثال شركة الاتحاد للشحن وفارما لايف، خدمة الشركة الخاصة بمنتجات الأدوية والرعاية الصحية، باللوائح الطبية المحددة، بما في ذلك لوائح التحكم بدرجة الحرارة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وممارسات التوزيع الجيد ونظام الجودة للمستودعات ومراكز التوزيع المخصصة للأدوية ومنتجات علوم الحياة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "تفخر شركة الاتحاد للشحن بتجديد شهادة فارما للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي بعد إجراء عمليات تدقيق مكثفة. ويعكس تحقيق هذا المعيار الرائد على مستوى القطاع امتثال عمليات الاتحاد للشحن وموظفيها لجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها، والتي تؤكد الشركات المصنعة للمنتجات الصيدلانية ضرورة الالتزام بها. ويستفيد عملاء الاتحاد للشحن أيضاً من مزايا الاعتماد، حيث يتيح لهم التأكد من خضوع إدارة عمليات شحن المنتجات الصيدلانية الخاصة بالناقل للمراقبة باستمرار مع التحليل الدوري لجودة وسلامة أداء منتجات فارما لايف التابعة للشركة.

وأضاف درو: "تدعم الاتحاد للشحن رؤية أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة. ويبرهن حصول الشركة على الاعتماد مجدداً، إلى جانب تقديمها لأفضل الحلول اللوجستية الصيدلانية في العالم، على قدراتها العالية في نقل الأدوية الإسعافية وأحدث العلاجات بسهولة إلى جميع الوجهات العالمية".

واستثمرت الاتحاد للشحن في خدمة فارما لايف، التي تربط أكثر من 1330 ممر تجاري حاصل على اعتمادي نقل المنتجات الصيدلانية وممارسات التوزيع الجيد، بشكل كبير منذ حصولها على شهادة فارما الصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لأول مرة في عام 2019. وكشفت الشركة مؤخراً عن إطلاق أغطية حرارية مخصصة لخدمة فارما لايف ضمن أهم محطات الأدوية التابعة لها، بالتزامن مع افتتاحها المرتقب لمنشأة أدوية حديثة بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع في مركزها في أبوظبي. وتعمل المنشأة الجديدة، التي تعد إحدى نتائج الشراكة المستمرة بين الاتحاد للشحن و الاتحاد لخدمات المطار – الشحن ومطارات أبوظبي، على مضاعفة قدرة سلسلة التبريد في الاتحاد للشحن لاستيعاب 50 ألف طن إضافية من منتجات سلسلة التبريد، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة.

ومن جهته، قال فريدريك ليجير، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والخدمات التجارية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يهنئ الاتحاد الدولي للنقل الجوي شركة الاتحاد للشحن بنجاحها في تجديد اعتمادها وحصولها على شهادة فارما مجدداً؛ والتي تُعد المعيار الأساسي للتميز بالنسبة للشركات الحاصلة على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين وعملائها، نظراً لأهميتها في تسليط الضوء على جهود الشركات الدؤوبة لتحسين جودة خدماتها وتعزيز تجارب العملاء. وتشكل المنتجات الصيدلانية أحد أسواق الشحن الأسرع نمواً في العالم رغم وجود العديد من التحديات الماثلة أمام عمليات نقلها الدولية، لذا يسعى العملاء من شركات الأدوية للتعاون مع الجهات الحاصلة على هذا الاعتماد، الذي يمنحهم الثقة في عمليات قطاع النقل الجوي. ويدعم حصول الاتحاد للشحن على الاعتماد مجدداً استراتيجية الشركة الهادفة إلى وضع معيار عالمي لعمليات نقل الأدوية بشكل آمن".

وتلتزم شركة الاتحاد للشحن بالارتقاء بالمعايير المعتمدة على امتداد سلسلة توريد المنتجات الصيدلانية، لا سيما بعد تجديد اعتمادها وحصولها مجدداً على شهادة فارما للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي. كما تعاونت الاتحاد للشحن، بصفتها عضواً مؤسساً في ائتلاف الأمل، مع شركة مطارات أبوظبي وشركة مطار بروكسل وشركة فارما أيرو لتأسيس فارما 2.0، ممر التوزيع العالمي بين أبوظبي وبروكسل. وتهدف هذه المبادرة لضمان أعلى مستويات الجودة في عمليات المناولة لشركات شحن الأدوية ووكلاء الشحن، من خلال إنشاء ممرات لنقل المنتجات الصيدلانية بين المطارات، إلى جانب مجتمعات مناولة البضائع المعتمدة بموجب خدمة فارما.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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