الاتحاد للشحن تعيد هيكلة شبكتها العالمية إلى أربع مناطق (جنوب آسيا وأوقيانوسيا، وشمال شرق آسيا، وأوروبا والأمريكيتين، وأفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة) بإدارة مجموعة جديدة من المدراء الإقليميين لتعزيز إمكانات السوق والتواصل مع العملاء

قسم تطوير تجربة العملاء المخصص يهدف إلى بناء علاقات أقوى وتلبية توقعات العملاء من خلال تعزيز الإشراف والتنسيق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن إجراء تغييرات شاملة في هيكلها التنظيمي لتعزيز تجربة العملاء ودعم تطوير الأعمال ودفع النمو المستمر. وتتيح الهيكلية الجديدة مواكبة احتياجات العملاء من خلال توزيع جديد للمناطق وإنشاء قسم مخصص لتطوير تجربة العملاء.

ومن خلال هذا التحول، تعيد الاتحاد للشحن هيكلة شبكتها العالمية إلى أربع مناطق بإدارة مجموعة جديدة من المدراء، بما يشمل منطقة جنوب آسيا وأوقيانوسيا (وتضم دول جنوب آسيا والمحيط الهادئ والهند وفيتنام وأستراليا) بقيادة برنارد لي؛ ومنطقة شمال شرق آسيا (وتضم الصين وهونج كونج ومكاو وكوريا واليابان وتايوان) بقيادة جاكلين هان لين ني؛ ومنطقة أوروبا والأمريكيتين (وتضم دول أوروبا الشمالية والوسطى والجنوبية والمملكة المتحدة وأيرلندا والأمريكيتين) بقيادة راينر كرامر؛ ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (وتضم دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات وأفريقيا ومنطقة شرق المتوسط ومجموعة الدول المستقلة) بقيادة جرانت كيمب. ويعزز هذا التوزيع الإقليمي الإمكانات في الأسواق الرئيسية وقدرات تواصل الشركة مع عملائها، مما يوفر مستويات استجابة أكثر فعالية ومخصصة لتلبية متطلبات محددة.

وسعياً منها للارتقاء بخدمة العملاء ومستويات رضاهم، تعمل الاتحاد للشحن على تطوير قسمها المخصص لتجربة العملاء بقيادة لبنى اللحام. ويهدف هذا القسم إلى تطوير تجربة العملاء من خلال توفير حلول مخصصة إضافية تتمحور حول العملاء، مما يضمن مواصلة تقديم الشركة خدمات عالية المستوى في جميع نقاط الاتصال.

كما تعزز الاتحاد للشحن فريق المبيعات لديها، وتواصل التزامها تجاه السوق في دولة الإمارات من خلال تعيين ريان الهدار في منصب مدير أول تطوير أعمال الشحن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تلتزم الاتحاد للشحن ببناء شراكات قوية لتحقيق النمو والنجاح لجميع الأطراف. وتتيح هذه الهيكلية الجديدة للشركة تعزيز التعاون مع عملائها وفهم احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل. وكلي ثقة بإمكانات فريق المدراء الإقليميين وكبار المسؤولين الجدد، وقدرتهم على تحقيق نتائج استثنائية ودفع النجاح المستمر للاتحاد للشحن بما يضمن مواكبة خدماتنا ومنتجاتنا لتوقعات العملاء، مما يوفر تجربة متميزة للجميع".

وبدورها، قالت الدكتورة ‫ناديا البستكي، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: "يؤكد الهيكل التنظيمي الجديد الأهمية الحيوية لقسم الشحن ضمن رؤية الاتحاد للطيران وخططها الطموحة للنمو. ومن خلال تعزيز الإمكانات الإقليمية والتركيز على تجربة العملاء، تعمل الاتحاد للشحن على تحسين عروض خدماتها وتعزيز الالتزام بكونها شريك الشحن الجوي المفضل. وتؤكد الاتحاد للطيران الدور الرئيسي لعملية التنظيم الجديدة في مواصلة مسيرة التطور والنجاح في قطاع الشحن، بما يتماشى مع القيم الأساسية لشركة الطيران".

وتثق الاتحاد للشحن بأهمية الهيكل التنظيمي الجديد في تقديم خدمة عملاء محسنة وتحقيق التميز التشغيلي، بما يضمن رضا العملاء والنمو المستدام.

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