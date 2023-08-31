الشركة توفر سعة شحن إضافية من خلال تسيير 90 رحلة ركاب جديدة في إطار جدول الرحلات الشتوية الذي يضم 29 رحلة أسبوعياً إلى وجهات جديدة

الشركة تسيّر رحلات ركاب جديدة إلى دوسلدورف وكوبنهاغن وأوساكا وكاليكوت وثيروفانانثابورام، مما يعزز وصولها إلى الأسواق الرئيسية

الاتحاد للشحن توفر سعة شحن إضافية من خلال زيادة عدد رحلات الركاب إلى ميونخ وروما ومدريد وميلان وبكين وشنغهاي وتشيناي وكوتشي وإسلام أباد وجزر المالديف وبوكيت والقاهرة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توفير سعة شحن إضافية للعملاء والشركاء ضمن شبكتها العالمية من الوجهات من خلال طرح باقة من المسارات الجديدة وزيادة وتيرة رحلاتها بدءاً من سبتمبر 2023. ويطلق جدول الرحلات الشتوية 29 رحلة ركاب أسبوعية إلى وجهات جديدة، كما يزيد عدد الرحلات في المسارات الحالية بمعدل 90 رحلة ركاب أسبوعياً ليصل إجمالي الرحلات خلال الأسبوع إلى 119 رحلة. كما يستفيد عملاء وشركاء الاتحاد للشحن من سعة الشحن الإضافية في حجرات الأمتعة في طائرات الركاب إلى جانب رحلات الشحن المجدولة.

وتوفر الاتحاد للشحن سعة شحن إضافية من خلال تسيير رحلات جديدة إلى دوسلدورف في ألمانيا وكوبنهاغن في الدنمارك، التي تسيّر إليها أيضاً أربع رحلات للركاب أسبوعياً. وتطلق الشركة ثلاث رحلات ركاب إضافية إلى كل من دوسلدورف وميونخ، ليصل إجمالي الرحلات إلى ألمانيا إلى 28 رحلة أسبوعية، بما فيها أربع رحلات شحن إلى فرانكفورت. واستجابة للطلب المتزايد، تعتزم الشركة مواصلة تسيير رحلات الركاب الثلاث الأسبوعية إلى لشبونة في إطار جدول الرحلات الشتوية بعد أن أطلقتها لمواكبة الطلب المرتفع في موسم الصيف. كما تتوفر سعة شحن إضافية في المسارات الرئيسية من خلال زيادة عدد رحلات الركاب، بما في ذلك تسيير أربع رحلات إضافية إلى روما ليصل عددها الإجمالي إلى 11 رحلة أسبوعياً، وثلاث رحلات إضافية إلى مدريد وميلان ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى 10 لكل وجهة.

وتعزز الاتحاد للشحن التزامها تجاه السوق الآسيوية من خلال توفير سعة شحن إضافية عن طريق تسيير رحلات إلى وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية، حيث تبدأ الشركة بتسيير خمس رحلات ركاب أسبوعياً إلى أوساكا لتصبح الوجهة الثانية ضمن رحلات الشركة إلى اليابان. وتطلق الشركة ثلاث رحلات إضافية إلى بكين إلى جانب أربع رحلات أسبوعية إضافية إلى شنغهاي، مما يوفر سعات شحن إضافية مع تعزيز شبكة العلامة في الصين. كما توفر الاتحاد للشحن سعة شحن إضافية لتلبية مستويات الطلب المرتفعة في السوق الهندية، حيث تقوم بتسيير رحلات ركاب جديدة إلى كاليكوت وثيروفانانثابورام، ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى سبع رحلات لكل وجهة. وارتفع عدد الرحلات الأسبوعية إلى تشيناي إلى 21 رحلة من خلال تسيير سبع رحلات جديدة للركاب إلى جانب رحلتي الشحن الأسبوعيتين. وتسير الشركة مجموعة من الرحلات الأسبوعية الإضافية، بما في ذلك ثماني رحلات إلى كوتشي ورحلتين إلى إسلام أباد وسبع رحلات إلى جزر المالديف بالإضافة إلى خمس رحلات إلى القاهرة وسبع إلى بوكيت، مما يوفر للعملاء والشركاء سعة شحن إضافية ومجموعة متنوعة من الخيارات عند شحن البضائع إلى هذه الوجهات الآسيوية الرئيسية. كما تستعد الشركة لإطلاق سبع رحلات مباشرة إلى كولومبو أسبوعياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران: "يسهم إطلاق جدول الرحلات الشتوية في منح شركاء وعملاء الاتحاد للشحن فرصة الاستفادة من سعة الشحن الإضافية وزيادة وتيرة الرحلات الجوية إلى الأسواق الرئيسية. وتسهم الشبكة المتنامية من رحلات الركاب إلى جانب رحلات الشحن المنتظمة والمستأجرة التي تقدمها الاتحاد للشحن في زيادة سعة الشحن في أوروبا وآسيا وأمريكيا الشمالية، مما يعزز الروابط بين أبوظبي والأسواق العالمية ويضمن تلبية الاتحاد للشحن للطلب المتزايد على سعة الشحن. وتواصل الاتحاد للشحن التزامها في تحقيق النمو وتعزيز شبكتها والحفاظ على مكانتها بوصفها شريك الشحن الجوي المفضل للعملاء، من خلال التقييم المستمر لشبكتها وتحسين عروض المنتجات المتميزة والمكونة من ثماني فئات".

وأعلنت الاتحاد للشحن مؤخراً عن تسيير رحلات شحن إلى مطار إيتشو هواهو في إطار التزامها بتحقيق النمو وتوسيع شبكتها في الأسواق الرئيسية، مما يجعلها أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى أول مطار متخصص في الشحن الجوي في الصين. كما تواصل الشركة استكشاف آفاق الشراكات والفرص الجديدة لدعم متطلبات سعة الشحن الخاصة بالشركاء والعملاء.

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لمحة حول الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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المسؤول الإعلامي لدى الاتحاد للطيران

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كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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