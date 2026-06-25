الناقلة تطلق أدوات رقمية محسّنة، لتبسيط إدارة الشحنات ورفع مستوى الشفافية والمتابعة الفورية عبر بوابة العملاء

الميزات المطورة للحجز عبر الموقع الإلكتروني تمكّن العملاء من تحديث حجوزاتهم وإدارتها بشكل مستقل، مما يقلل من التدخل اليدوي ويرفع كفاءة العمليات

تأتي هذه التحديثات كجزء من استراتيجية رقمية أوسع تشمل حلول التتبع الذكي ( SmartTrack )، بهدف توفير مستويات أعلى من الشفافية، والتحكم، والترابط طوال مسار الشحنة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن تحديث موقعها الإلكتروني الرسمي (www.etihadcargo.com) وإتاحة تصفحه بخمس لغات إضافية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول العملاء والشركاء إلى الخدمات المتاحة، وتمكينهم من إدارة شحناتهم والتفاعل مع الاتحاد للشحن بكل سلاسة من خلال تجربة رقمية أكثر تخصيصاً. وفي إطار توسيع نطاق عملياتها الدولية، سيتوفر موقع الاتحاد للشحن الإلكتروني الآن باللغات اليابانية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والعربية. وتتيح هذه الخطوة للعملاء حول العالم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإدارة الشحنات بلغاتهم المفضلة، مما يسهم في تعزيز سهولة الاستخدام والتواصل عبر الأسواق العالمية.

وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران:"إن تعزيز تجربة العملاء يقع في جوهر الاستراتيجية الرقمية للاتحاد للشحن. ونحن نستثمر باستمرار في الأدوات والقدرات التي تتيح لعملائنا إنجاز أعمالهم معنا بأسلوب أكثر سهولة وسرعة وسلاسة. وتجسد هذه التحديثات الأخيرة التزامنا الراسخ بابتكار تجربة رقمية عالمية بحق، تمنح العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات، ومستوى أعلى من الشفافية والتحكم طوال مسار شحناتهم. وتعد توسعة موقعنا الإلكتروني ليشمل لغات إضافية خطوة هامة في تلك المسيرة، مما يساعدنا على رسم ملامح تجربة أكثر سهولة وتكاملاً لعملائنا وشركائنا عبر شبكتنا العالمية".

وقدمت الناقلة سلسلة من التحديثات على بوابتها الإلكترونية، صُممت خصيصاً لتبسيط عملية إدارة الشحنات وتوفير تحكم أكبر في الحجوزات. وتتيح ميزة اختيار وقت الشحن المفضل للمستخدمين تنسيق حجوزاتهم بدقة مع فترات مغادرة رحلات معينة، مما يرفع من كفاءة التخطيط ودقته. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحالات الفرعية الجديدة للشحنات (shipment sub-statuses) شفافية أكبر ورؤية أوضح لمسار البضائع في كل مرحلة من مراحل النقل.

وتشمل التحديثات الإضافية إدخال ميزة التوقيت المحلي عبر الجداول الزمنية للحجوزات، مما يضمن وضوحاً واتساقاً أكبر عند تتبع الشحنات عبر المناطق الزمنية المتعددة. كما توفر التحسينات التي أُدخلت على نظام إدارة المستخدمين تجربة إدارية أسرع وأكثر سلاسة، في حين تتيح الميزات المطورة لإدارة الحجوزات عبر البوابة للعملاء إمكانية تحديث حجوزاتهم وإدارتها بشكل مستقل بما في ذلك الحجوزات القائمة على العروض الفورية والأسعار المحددة (spot rates) مما يمنحهم مرونة وكفاءة أعلى طوال العملية.

وتأتي هذه التحسينات الأخيرة كجزء من استثمارات الاتحاد للشحن المستمرة في الابتكار الرقمي، والتي صممت لتبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة شحن متكاملة وأكثر سلاسة من البداية وحتى النهاية. وتدعم هذه الجهود مجتمعةً مكانة أبوظبي كمركز لوجستي عالمي رائد، كما ترسخ التزام الاتحاد للشحن بتزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بحلول رقمية ذكية، وأكثر ترابطاً، وتعتمد بشكل متزايد على الخدمة الذاتية.

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