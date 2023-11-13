الأداة الجديدة تضمن أوقات استجابة سريعة وأسعاراً تنافسية وفقاً لمتطلبات العملاء.

أداة العرض الفوري للسعر تختصر الوقت اللازم لتحديد السعر بنسبة 70% بالاعتماد على الأتمتة

النظام الجديد يعرض أسعار الشحن بشكل فوري بناءً على تفاصيل الشحنة وتاريخ المغادرة ونوع الرحلة والطلب على الرحلات ونوع الخدمات المطلوبة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن إطلاق أداة مبتكرة للعرض الفوري لأسعار الشحن، بهدف تطوير بوابة الحجز الإلكترونية الخاصة بها عن طريق تبسيط عملية الحجز وتحسين أوقات الاستجابة والارتقاء بجودة خدمة العملاء.

وتعاونت الاتحاد للشحن مع آي بي إس للبرمجيات لتطوير هذه الأداة التي تساعد على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشركة من خلال اختصار الزمن اللازم لمعاملات تحديد السعر بنسبة تصل إلى 70%. وتسهم الأداة الجديدة في الارتقاء بتجربة الحجز لشركاء الاتحاد للشحن وعملائها بالاستفادة من الأتمتة؛ حيث تحدّد الأسعار بشكل فوري بناءً على خمسة معايير رئيسية تتعلق بالحجز والرحلات الجوية، وتشمل الوزن والحجم وتاريخ المغادرة ونوع الرحلة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والطلب على الرحلات ونوع الخدمات المطلوبة. وتستفيد الأداة من هذه المعلومات لتحديد السعر الأنسب للعميل خلال ثوانٍ معدودة، ما يمنح مستخدمي بوابة الحجز الإلكترونية الخاصة بالاتحاد للشحن تجربة حجز بسيطة وسلسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان ابراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: "تواصل الاتحاد للشحن إضافة ميزات جديدة إلى بوابة الحجز الإلكترونية المُحدثة لتحسين تجربة الحجز للشركاء والعملاء وجعلها أكثر بساطة وسلاسة.

كما تمنحهم الأداة الجديدة الوصول الفوري إلى الأسعار بناءً على متطلباتهم المحددة، وتقدم لهم الأدوات اللازمة لإتمام عملية الحجز خلال ثوانٍ قليلة، بالإضافة إلى ضمان نقل بضائعهم عبر الشبكة العالمية للاتحاد للشحن بأمان وموثوقية وبأسعار تنافسية".

وتمثل أداة العرض الفوري للسعر أحدث الإضافات إلى بوابة الحجز الإلكترونية الخاصة بالاتحاد للشحن، وذلك بعد أن تم مؤخراً إضافة ميزات جديدة تتيح نقل الحيوانات الأليفة والبضائع الخطرة. وتؤكد الشركة على التزامها بتحسين خدمة العملاء من خلال تطوير الأدوات التي تلبي متطلباتهم في إطار استراتيجيتها المستمرة للتحول الرقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).