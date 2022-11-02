· الاتحاد للشحن تتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار ومطارات أبوظبي لإطلاق منشأة جديدة ومتطورة لسلسلة التبريد مخصصة للمنتجات الدوائية.

· المنشأة تضاعف سعة سلسلة التبريد في المطار وتساهم في توفير المتطلبات اللوجستية لأحدث منتجات الأدوية وعلوم الحياة.

· المنشأة الممتدة على مساحة 3,000 متر مربع تضم أحدث التقنيات وتواكب رؤية أبوظبي في تحويل الإمارة إلى مركز لمنتجات الأدوية وعلوم الحياة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن اتمام التحضيرات النهائية لإطلاق منشأة جديدة ومتطورة لسلسلة التبريد مخصصة للمنتجات الدوائية، بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار ومطارات أبوظبي، حيث من المقرر أن تعزز المنشأة، التي ستصبح قيد التشغيل قريباً، إمكانات تخزين الأدوية ومناولتها بشكل كبير في مطار أبوظبي الدولي.

وتساهم هذه الخطوة في منح عملاء الاتحاد للشحن باقة إضافية من مزايا شهادة فارما المخصصة للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتوفير حلول عالمية المستوى ومزودة بنظام متكامل لضبط درجة حرارة نقل الأدوية من خلال شبكة شركة النقل العالمية.

وقبل افتتاح المنشأة الجديدة في مقر الشركة بأبوظبي، نقلت الاتحاد للشحن خلال العام الماضي أكثر من 50 ألف طن من منتجات سلسلة التبريد، بما في ذلك الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية من خلال خدمة فارما لايف والمنتجات الطازجة من خلال خدمة فريش فوروورد، المعتمدة من مركز تميز المدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وساهم إطلاق المنشأة المخصصة للمنتجات الدوائية في مضاعفة سعة تخزين سلسلة التبريد في مطار أبوظبي وتعزيز قدرات المطار على تخزين ومناولة ونقل منتجات سلسلة التبريد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "تفخر الاتحاد للشحن بتعاونها مع الاتحاد لخدمات المطار ومطارات أبوظبي في إطلاق منشأة تخزين ومناولة

الأدوية الجديدة، حيث توفر بنيتها التحتية الموسعة أفضل الحلول المتعلقة بشحن الأدوية لعملاء الاتحاد للشحن. وتُعد أحدث خطواتها في دعم رؤية أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمنتجات الدوائية وعلوم الحياة. ويتميز المشروع المشترك بموقع مثالي ضمن مقر شركة الاتحاد للشحن في مطار أبوظبي الدولي، حيث يربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا، ما يتيح نقل الأدوية الإسعافية وأحدث العلاجات بسهولة للمحتاجين إليها في مختلف أنحاء العالم. ويتيح الاستثمار في البنية التحتية والاعتماد على مركزها في أبوظبي للاتحاد للشحن مواجهة التحديات المستقبلية لسلسلة التوريد الدوائية، بالإضافة إلى المساهمة بدورٍ مهم في إنشاء منظومة رعاية صحية قوية تواكب متطلبات المستقبل في دولة الإمارات والعالم".

وتمتد المنشأة على مساحة 3 آلاف متر مربع وتشتمل على أحدث التقنيات والميزات، بما في ذلك أرصفة تحميل المواد السائبة المزودة برافعات وأبواب منزلقة سريعة الحركة ونظام عزل ومراقبة آنية لدرجة الحرارة، ما يوفر عملية تحميل أسرع وأكثر كفاءة مع تعزيز إمكانية ضبط درجة الحرارة ويزيد من مساحة التخزين ويتيح مساحات إضافية لعمليات التجميع والتفكيك بما يعزز سير عمليات الإنتاج ويطور مرافق سلسلة التبريد المخصصة لخدمات فارما لايف في المناولة والتخزين. وتعتمد المنشأة أجهزة جديدة للكشف بالأشعة السينية في عملية التفتيش الجمركي، ضمن بيئة مضبوطة الحرارة بالكامل، وباستخدام أغطية حرارية مبتكرة ومخصصة.

ومن جهته، قال ستيفن بولمانز، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشؤون التنظيمية في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي (ADAFZ): "يعزز إطلاق المنشأة المخصصة لتخزين الأدوية ومناولتها من قدرات مطار أبوظبي الدولي كمركز للشحن، كما يدعم مساعي أبوظبي ورؤيتها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الأعمال والمنتجات الدوائية وعلوم الحياة. ويسهم التعاون الوثيق بين الاتحاد لخدمات المطار ومطارات أبوظبي في زيادة حجم الشحنات الطبية وتعزيز مكانة أبوظبي كمزود رئيسي للحلول في سلسلة توريد الخدمات اللوجستية".

وتوفر المنشأة الجديدة خدمات المناولة والتخزين الآمن لمجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تتطلب ظروفاً ودرجات حرارة معينة. وتقدم خدمة فارما لايف حلولاً رائدة ومصممة خصيصاً للتعامل مع الظروف التي تتطلب ضبط درجة الحرارة بين -80 إلى 25 درجة مئوية بما يشمل محفظة الشركة من الحاويات المؤجرة النشطة والهجينة، بهدف تلبية متطلبات عملية نقل البضائع الخطرة في ظروف التجميد والتجميد العميق. كما تستخدم الاتحاد للشحن الحاويات التقليدية، التي تلبي متطلبات درجة الحرارة القياسية، من 2 إلى 8 ومن 15 إلى 25 درجة مئوية.

ومن جانبه، قال جبران البريكي، رئيس قسم الخدمات الأرضية والشحن في الاتحاد لخدمات المطار: "ساهمت الشراكة بين الاتحاد لخدمات المطار والاتحاد للشحن ومطارات أبوظبي، إلى جانب الخبرات التي يتميز بها كل طرف، في إطلاق منشأة المنتجات الدوائية المتطورة والمجهزة بالكامل بغرف مضبوطة الحرارة والمزودة بخدمات الدعم المتكامل لعمليات الشحن على مدار الساعة، حيث تتيح الأنظمة المبتكرة للمنشأة إمكانية تتبع الأدوية وتعقبها بشكل فعال. وتزود التقنيات المتطورة عملاء الاتحاد للشحن والجهات المعنية بمجموعة من المزايا، مثل تعزيز الشفافية وتوفير تحديثات آنية لحالة الشحن بهدف تسريع عملية نقل البضائع ورفع مستوى كفاءتها".

وتسعى الاتحاد للشحن لمواصلة التعاون مع العملاء والشركاء لضمان تسليم الأدوية ومنتجات علوم الحياة على نحو سلس وفعال وآمن وفي الوقت المحدد، لتلبية الطلب على الأدوية والعلاجات المخصصة، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية. وتدرس شركة الاتحاد للشحن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرة على التوقع وعمليات الأتمتة بما يعزز سعة التخزين والإمكانات الحالية للشركة.

وتوفر المنشأة لشركة الاتحاد للشحن فرص زيادة الاستثمار في الحلول المستدامة لجعل عملية نقل الأدوية أكثر ملاءمة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الاستدامة لمجموعة الاتحاد للطيران وتعهدها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، حيث قامت الاتحاد للشحن باستبدال 3 آلاف من الحاويات المستخدمة في أجهزة تحميل الوحدات المصنوعة من الألومنيوم، بأخرى صديقة للبيئة وخفيفة الوزن. كما وقّعت الاتحاد للشحن مذكرة تفاهم مع شركة بي ميديكال سيستمز لتطوير وإطلاق حاوية مضبوطة الحرارة تُعد الأولى من نوعها في العالم. ومن المقرر أن تشارك شركة الاتحاد للشحن خلال الأشهر المقبلة في مشروع ممر فارما الأخضر من اتحاد فارما آيرو للنقل الجوي للأدوية، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر فارما كوريدور 2.0.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع

المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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للتواصل الإعلامي:

المسؤول الإعلامي لدى مجموعة الاتحاد للطيران

الهاتف المباشر: 971508189596+

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

الهاتف المباشر: 971558873054+

البريد الإلكتروني: c.com-christina@ih