الشركة الرائدة تتسلّم جائزتي شركة خدمات شحن المنتجات الدوائية للعام وشركة الشحن الجوي للعام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن حصولها على جائزتي شركة الشحن الجوي للعام وشركة خدمات شحن المنتجات الدوائية للعام خلال حفل توزيع جوائز إنجازات الطيران.

وشهدت الدورة العاشرة من حفل توزيع جوائز إنجازات الطيران تكريم شركات الطيران التي حققت تميزاً في جوانب القيادة والابتكار والمرونة، حيث تم الإعلان عن الفائزين خلال فعالية افتراضية أقيمت يوم 22 مارس الماضي، ليتم توزيع الجوائز لاحقاً خلال حفل مرموق أقيم في فندق العنوان مرسى دبي يوم 29 من الشهر ذاته.

ونالت الاتحاد للشحن جائزتي الفئتين التي تم ترشيحها للفوز فيهما؛ حيث تُعد جائزة شركة الشحن الجوي للعام تكريماً لها على الخدمات الاستثنائية والمميزة التي قدمتها مع التزامها بتعزيز الموثوقية والقيمة التي توفرها لعملائها، في حين تشيد جائزة شركة خدمات شحن المنتجات الدوائية للعام بالمهارات والخبرات المذهلة التي مكّنت فريق الشركة من تحقيق التميز في شحن المنتجات الدوائية ونقلها دون أي أخطاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "تفتخر الاتحاد للشحن بحصولها على هاتين الجائزتين المرموقتين، حيث عمل فريق الشركة عن كثب وبشكل غير مسبوق مع مُختلف الشركاء والعملاء لتلبية احتياجاتهم وتخصيص القدرات اللازمة لذلك، رغم التحديات الكثيرة التي شهدها العام الماضي. وأثمرت جهود الاتحاد للشحن عن تسجيل إجمالي حمولات وصل إلى 729 ألف طن وتحقيق نمو قياسي بنسبة 49% في الإيرادات. كما تلتزم الشركة بتوفير أفضل حلول الشحن الجوي لعملائها في الشرق الأوسط والعالم، وتعتزم مواصلة الاستثمار في المبادرات وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها المساهمة في تعزيز نموها على المدى الطويل لتلبية جميع متطلبات عملاء الشركة".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

للتواصل الإعلامي

المسؤول الإعلامي لدى مجموعة الاتحاد للطيران

الهاتف المباشر: +971 50 818 9596

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

الهاتف المباشر: +971 55 887 3054

البريد الإلكتروني: christina@ih-c.com