الشركة الرائدة توفر سعة شحن أسبوعية تبلغ 400 طن على متن طائرات بوينغ 777 إف لتتوج عقداً كاملاً من مسيرتها الناجحة في تقديم خدمات الشحن في مدينة هانوي الفيتنامية.

الاتحاد للشحن تقدم خدماتها في مدينة هو تشي منه وتوفر رحلتي شحن أسبوعياً بين هو تشي منه وكوالالمبور.

خدمة سيكيورتيك المخصصة لنقل الأجهزة الإلكترونية تشهد نمواً بنسبة 43% على أساس سنوي في عام 2024، مما يعكس دور الاتحاد للشحن في دعم صادرات قطاعات السلع الحساسة وعالية التقنية في فيتنام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن احتفالها بمرور عشر سنوات على إطلاق عملياتها الناجحة في فيتنام. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بدعم النمو الاقتصادي والتجاري في فيتنام، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا المتطورة والصناعة.

وتواصل الاتحاد للشحن توسيع عملياتها منذ إطلاق خدمات الشحن في فيتنام في عام 2014، حيث بدأت بتسيير طائرتين من طراز أيه 330 إلى هانوي أسبوعياً بسعة شحن تبلغ 120 طناً. أما اليوم فتسيّر الشركة أربع رحلات أسبوعية بطائرات بوينج 777 إف التي توفر سعة شحن تبلغ 400 طن لتلبية احتياجات السوق المتنامية. ولعبت الاتحاد للشحن دوراً مهماً في نقل السلع عالية التقنية للعلامات التجارية العالمية الكبرى، مثل سامسونج وآبل وديل وإل جي، إلى جانب الملابس والمنسوجات والأحذية وغيرها من المنتجات من فيتنام إلى أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما توفر الشركة خدماتها في مدينة هو تشي منه، ثاني أكبر سوق للشحن الجوي في فيتنام، حيث تسيّر رحلتي شحن أسبوعياً بين هو تشي منه وكوالالمبور، مما يؤدي فعلياً إلى إنشاء محطة افتراضية لتزويد العملاء بحل موثوق لنقل البضائع عالمياً من خلال كوالالمبور. كما تستفيد الاتحاد للشحن من شركائها الدوليين لتتيح للعملاء الوصول إلى المراكز الآسيوية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك مدن دينباسار وسنغافورة وفوكيت وبانكوك ومانيلا.

وشهدت خدمة سيكيورتيك من الاتحاد للشحن والمخصصة لتلبية الطلب المتزايد على نقل الأجهزة الإلكترونية، نمواً ملحوظاً في فيتنام، حيث ازدادت شحنات الخدمة من هانوي بنسبة 43% على أساس سنوي، لترتفع من 3,618 طناً في عام 2023 إلى 5,174 طناً في عام 2024. ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تلعبه فيتنام في سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات، وقدرة الاتحاد للشحن على توفير حلول لوجستية موثوقة للسلع الحساسة وعالية التقنية.

وتحافظ فيتنام، إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، على مكانتها كسوق استراتيجي للاتحاد للشحن التي تواصل التزامها بزيادة رحلاتها وسعة الشحن التي توفرها في كل من هانوي وهو تشي منه لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي. ويتماشى هذا التوسع مع هدف الاتحاد للشحن في الحفاظ على مكانتها باعتبارها شريك الشحن الجوي المفضل للعملاء في فيتنام وخارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تؤكد العمليات الناجحة التي نفذتها الاتحاد للشحن في هانوي ومختلف أنحاء فيتنام على مدى عقد كامل، التزام الشركة طويل الأمد بهذا السوق الحيوي. وتسعى الشركة إلى تقديم حلول شحن جوي عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء من خلال تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وزيادة سعة الشحن والاستثمار في التقنيات الرقمية. وتتطلع الاتحاد للشحن إلى تعزيز حضورها وتلبية الاحتياجات اللوجستية المتنامية في فيتنام".

كما حققت الاتحاد للشحن خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي، حيث يستخدم غالبية العملاء الفيتناميين منصة الحجز الإلكترونية وتقنيات تتبع الشحنات عن بعد الخاصة بالشركة، مما يوفر عمليات شحن سلسة ويعزز مستوى الكفاءة ورضا العملاء. وحققت محطة هانوي أعلى نسبة عائدات ضمن شبكة الاتحاد للشحن في عامي 2021 و2022، مما يعزز دورها في العمليات العالمية للشركة.

وتواصل الاتحاد للشحن دعم نمو الاقتصاد الفيتنامي، وتلتزم بتقديم حلول شحن جوي موثوقة ومبتكرة لتعزيز الحضور التجاري في فيتنام.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

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