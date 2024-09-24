الشركة الرائدة تستأثر بمضي عقدين على انطلاق عملياتها في الهند بما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه هذه السوق. وسّعت الشركة حضورها بشكلٍ كبير من خلال توفير خدمات الشحن في بطن الطائرة دون توقف إلى 12 مدينة هندية رئيسية مع خطط لتحقيق نمو أكبر لدعم الأنشطة التجارية للدولة.

الشركة تقوم بمناولة أكثر من 46,000 طن من الشحنات سنوياً من الهند وتوفر سعة للشحن عبر طائراتها عريضة وضيقة البدن من خلال 588 رحلة شهرية تربط الهند بأكثر من 100 وجهة عالمية عبر مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي.

توفير المنتجات المتخصصة مثل خدمة فارما لايف وخدمة سيكيورتيك يعكس تركيز الاتحاد للشحن على تلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع ولا سيما قطاعي الأدوية والإلكترونيات. تلتزم شركة الطيران بطرح مزيدٍ من الحلول المبتكرة وتوسيع الشبكة وتعزيز سعتها بما يضمن قدرتها على دعم العملاء في الهند بصورة مستمرة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع الخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، عن احتفائها بمرور عشرين عاماً على انطلاق عملياتها في الهند، في إنجاز يعكس مدى التزام الشركة الرائدة بالسوق الهندية منذ إقلاع رحلتها الأولى إلى مومباي في 26 سبتمبر 2004. ونجحت الشركة مع مرور السنين في تعزيز حضورها في الهند، وصولاً إلى تقديم خدمات الشحن في بطن الطائرة اليوم دون توقف بين أبوظبي و12 مدينة هندية رئيسية، مع خطط لتحقيق مزيدٍ من النمو.

وتقوم الاتحاد للشحن بمناولة ما يزيد عن 46 ألف طن من الشحنات سنوياً من الهند، لتربطها بأكثر من 100 وجهة عالمية عبر مركزها في أبوظبي، وذلك من خلال 588 رحلة شهرية على متن طائرتها عريضة وضيقة البدن. وفي إطار مساعيها لتلبية احتياجات قطاعات محددة، عززت الاتحاد للشحن مجموعة منتجاتها بإضافة باقة من المزايا والمنتجات الجديدة والمبتكرة. وتشمل قائمة السلع الرئيسية التي تنقلها الشركة كلاً من الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات، والملابس الجاهزة، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد سريعة التلف، والتجارة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات، وشحنات البريد السريع، مما يعكس مدى تنوع وقوة قطاعي التصنيع والتصدير في الهند.

ويوفر منتج فارما لايف الخاص بالشركة، والحاصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية ولوجستيات علوم الحياة التابع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إمكانية التحكم الدقيق في درجة الحرارة من أجل النقل الآمن للأدوية عالية القيمة، والتي تعد من الأسواق المتنامية في الهند. وتبحث الاتحاد للشحن مع شركائها من شركات الطيران الرئيسية آفاق تخديم مسارات إضافية معتمدة لتجارة الأدوية، وقد طبقت الشركة فحصاً صارماً للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة من المراكز الهندية الرئيسية، بما في ذلك مومباي وبنغالور ودلهي وحيدر أباد. وساعدت الحملات الترويجية المتنقلة لخدمات شحن الأدوية، التي أطلقتها الاتحاد للشحن في الهند عام 2023، على مضاعفة أحجام شحنات فارما لايف من خلال تحسين الشبكة وعدد الرحلات. كما أسهم إطلاق خدمة سيكيورتيك، الحاصلة على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل بطاريات الليثيوم، في عام 2024 في نمو عدد شحنات المنتجات الإلكترونية التي تسيّرها الشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران ، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تؤكد الاتحاد للشحن التزامها الراسخ تجاه عملائها بينما تحتفل بمرور 20 عاماً من العمليات الناجحة في الهند. وتواصل الاتحاد للشحن الاستثمار في شبكتها ومحفظة منتجاتها وبنيتها التحتية وجهود الرقمنة لضمان قدرتها على توفير حلول شحن جوي فعالة وموثوقة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في الهند وخارجها".

واستثمرت شركة الطيران الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز عملياتها، بما في ذلك استخدام علاقات العملاء وأنظمة إدارة الشحن مثل سيلز فورس وسيلز كوكبيت، بالإضافة إلى قدرات التتبع والتعقب والإدارة الآلية للمستودعات. كما أثمرت التحسينات المستمرة لبوابة الحجز عبر الإنترنت الخاصة بالاتحاد للشحن، والتي تتضمن الآن خيارات للحيوانات الأليفة والبضائع الخطرة بالإضافة إلى لوحات تحكم مخصصة، عن تعزيز كفاءة عملية الحجز بشكل ملحوظ. ويتم حالياً إجراء 93% من الحجوزات في الهند مباشرةً من خلال بوابة الحجز التابعة للاتحاد للشحن.

وتتطلع الاتحاد للشحن بنظرة إيجابية إلى المستقبل وتعتزم مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية، مع التزامها المستمر بإعادة تقييم شبكتها وتعزيز القدرة الاستيعابية عند الحاجة لدعم عملائها في هذا السوق الرئيسي. وتركز الاتحاد للشحن على تقديم حلول شحن فعالة وموثوقة، وتلتزم بتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق الهندية وتعزيز مكانتها بصفتها شريك الشحن الجوي لهذه السوق.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

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