دبي: أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها كراعٍ استراتيجي في مؤتمر "تي. إكس. إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي ينطلق بتاريخ 15 أبريل لعام 2025، ويستمر على مدار يومين في فندق الريتز كارلتون بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس، في دبي، بهدف تسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة لتمكين الصادرات الوطنية، وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة تحديات تمويل الصادرات والاستثمارات في المنطقة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على استكشاف فرص جديدة لتنمية القدرات التصديرية للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ودعمها في توسيع حضورها في الأسواق العالمية، بما يُسهم في دفع عجلة نمو التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز تنافسية المنتج محلي المنشأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وخلال فعاليات المؤتمر، ستخصص "الاتحاد لائتمان الصادرات" جناحاً لاستكشاف الفرص المتنوعة التي يوفرها قطاع التصدير، إضافة إلى غرفة اجتماعات مخصصة للقاءات التعاون.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تجسد المشاركة في هذا الحدث نهج الشركة في دعم وتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية انطلاقاً من الدولة، وتوفير الأدوات التأمينية والائتمانية الكفيلة بتعزيز تنافسية الشركات المحلية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. ويتيح المؤتمر منصةً استراتيجية لتطوير الشراكات مع الجهات المعنية في مُختلف القطاعات باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد ومحركاً أساسياً لنموه المستدام".

وفي إطار المشاركة، ستلقي سعادة رجاء المزروعي كلمةً تستعرض فيها الفرص المتنوعة التي تتيحها منظومة الصادرات والتجارة الخارجية في دولة الإمارات، والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها على خريطة التجارة الدولية. وستسلط سعادتها الضوء على دور المؤتمر والفعاليات المشابهة في زيادة زخم قطاعات التصدير والتصنيع، وتعزيز مسارات التبادل التجاري وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين الدول. إضافة إلى ذلك، ستشارك ياسمين بهجت، رئيسة قسم تمويل الصادرات لدى الاتحاد لائتمان الصادرات، في الجلسة النقاشية بعنوان "التوجه نحو السوق المحلية: تنامي نشاط وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط"، إلى جانب خبراء بارزين في هذا المجال، لمناقشة الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية للقطاع.

يُذكر أن مؤتمر "تي. إكس. إف" منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" يتضمن سلسلةً من الحلقات النقاشية وورش العمل ولقاءات الطاولة المستديرة، بمشاركة ممثلي قطاعي الصادرات وتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تطوير الشراكات بين وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الإقليمية نحو دفع عجلة الابتكار والتنويع الاقتصادي وتوسيع التجارة العالمية.

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