دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها –كأول شركة في مجالها– إلى منصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" (KYC) القائمة على تقنية البلوك تشين. وتعد المنصة مبادرةً تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز امتثال الشركات لمعايير "اعرف عميلك"، إضافة إلى تحسين جودة بيانات العملاء في الدولة، وتعزيز التوسُّع المستقبلي لشبكة "اعرف عميلك" واستخدامها كمنظومةٍ موثوقة لبيانات العملاء.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "نفخر بكوننا شركة ائتمان الصادرات الأولى التي تنضم إلى منصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" في دولة الإمارات، إذ تمثل هذه الخطوة نقلةً نوعية نظراً لكفاءة هذه المنظومة في تحسين عمليات التحقُّق من هوية العملاء وتوحيد إجراءاتها بالاعتماد على تقنية البلوك تشين. ونحرص في "الاتحاد لائتمان الصادرات" على تبني أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بكفاءة عملياتنا وسلاسة خدماتنا، وتسريع وتيرة الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية. وننظر بثقة إلى التأثير الإيجابي لانضمامنا لهذه المنصة على تبسيط آليات تقديم حلولنا وخدماتنا، ودعم تمكين قاعدة أوسع من الشركات التي تزاول أنشطة التصدير وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".

ومن جانبه، قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يسرنا الترحيب بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات كأول مؤسسة تأمينية تنضم إلى منصة 'اعرف عميلك' القائمة على تقنية البلوك تشين. وتجسد هذه الخطوة التزام الشركة بزيادة سلاسة ممارسة الأعمال وتعزيز معايير الامتثال لمتطلبات 'اعرف عميلك'. ومن جانبنا، نلتزم في دائرة الاقتصاد والسياحة بتوفير قنوات بديلة تضمن تبادل بيانات الشركات والتحقق منها بسلاسة وفق معايير 'اعرف عميلك'، والتي تعد نموذجاً رائداً في هذا المجال. وتعمل هذه المنصة المبتكرة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية، وتعزيز التعاون التنظيمي وضمان الامتثال الصارم لمعاييرها. ويعكس انضمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الزخم المتنامي لهذه المبادرة، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للابتكار في قطاع المال والأعمال".

وبدوره، قال أستيانكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة نوربلوك: "تتيح منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» القائمة على تقنية البلوك تشين نسخة موحدة لكل ملف عميل، لتحسِّن بذلك جودة البيانات، وتعزز الشفافية وتدعم جهود المؤسسات في مواجهة الجرائم المالية، وتبسط تبادل البيانات وتسهِّل التعاون. ويتماشى التوسُّع المستمر لأعضاء المنصة محلياً مع استراتيجية الدولة للمضي قدماً في التحول الرقمي، كما يسهم في تحفيز الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للاستثمارات".

وتستخدم هذه المنصة تقنية فيدس (Fides) من "نوربلوك"، وتسهم في تحسين تجربة العملاء في دبي عبر توفير قاعدة بيانات موحدة تتيح للمؤسسات المالية والبنوك الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. ويساهم الانضمام للمنصة في تسريع إجراءات فتح الحسابات وتقديم الخدمات المالية والرقمية بشكل أفضل، وتعزيز انسيابية نقل البيانات والحفاظ على سرية المعلومات، وضمان موافقة العملاء على مشاركتها.

يُذكر أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أطلقت منصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" القائمة على تقنية البلوك تشين في العام 2020 بهدف تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بين مختلف الشركات والبنوك في الإمارة، بالشراكة مع مجموعة من البنوك الأعضاء المؤسسين.

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نبذة عن الاتحاد لائتمان الصادرات

"الاتحاد لائتمان الصادرات" هي شركة ائتمان الصادرات الاتحادية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

وتأسست الشركة في عام 2018 وهي حاصلة على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعضو "اتحاد بيرن" الشهير، وعضو منتسب في "تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي"، ضمن مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتطمح "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتعزيز الاستدامة والتجارة غير النفطية من أجل تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة مرونته، وتمكين الشركات من ممارسة التجارة العالمية بأسلوب سهل وميسّر من خلال تقديم حلول ائتمانية فعالة ورؤى سوقية متخصصة.

وتسعى "الاتحاد لائتمان الصادرات" جاهدة لضمان نجاح عملائها، مدفوعةً بالقيم المؤسساتية الرئيسية المتمثلة بالحماية، والتركيز على العميل، والأمانة، والتعاون، والتنافسية العالمية، والابتكار، والاستدامة.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

تتبنى دائرة الاقتصاد والسياحة رؤيةً طموحة تستهدف تحويل دبي إلى الوجهة التجارية والاستثمارية والسياحية الرائدة عالمياً، ودعم رؤية حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركزٍ عالمي للاقتصاد والسياحة، فضلاً عن تعزيز مؤشرات تنافسيتها الاقتصادية والسياحية. ويأتي ذلك في إطار أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتصنيفها ضمن أهم ثلاث مدن عالمية خلال السنوات العشر المقبلة. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تقود الدائرة جهود تطوير اقتصاد دبي وتنويع قطاعاته، خاصة في مجال الخدمات، مع التركيز على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية وتهيئة بيئة أعمال متطورة تواكب المعايير العالمية وتدعم نمو الإنتاجية.

إلى جانب ذلك، تلعب دائرة الاقتصاد والسياحة دوراً محورياً في دعم طموح دبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للزيارة والإقامة والعمل، وتبذل الدائرة جهوداً حثيثة في الترويج لما تتفرد به دبي من مقوماتٍ متنوعة، وما تقدمه من نمط حياة استثنائي ومستوى معيشي متميز. وباعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن قطاعي الأعمال والسياحة في الإمارة، تتولى الدائرة مهام التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لهذين القطاعين الحيويين، كما تضطلع بمسؤولية ترخيص وتصنيف مختلف المنشآت، بما في ذلك المنشآت الفندقية وشركات تنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر.

وتضم الدائرة تحت مظلتها مجموعة من المؤسسات المتخصصة، وهي مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري؛ ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة؛ ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وكلية دبي للسياحة.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaidet.ae

نبذة عن "نوربلوك" (Norbloc)

تعد "نوربلوك" الشركة الأولى والوحيدة عالمياً التي نجحت في تطبيق معايير "اعرف عميلك" (KY0) على نطاقٍ واسع، وإحداثٍ تحولٍ في آليات التعامل مع تحديات الامتثال. وتتخذ الشركة من مدينة ستوكهولم بالسويد مقراً لها، وتعمل على تطوير منصات "اعرف عميلك" القائمة على تقنية "بلوك تشين"، لتمكين الأفراد والمؤسسات والجهات التنظيمية من إدارة بيانات العملاء والتحقق منها ومشاركتها بأمان وفعالية. وتضُم "نوربلوك" فريق من الخبراء المُتخصصين في تطوير تكنولوجيا "بلوك تشين" والخدمات المالية، كما تعتمد المؤسسات المالية والحكومات والجهات المانحة للتراخيص حول العالم على تقنية "نوربلوك" لتحسين عمليات تسجيل العملاء الجدد، وتعزيز أمان البيانات، وتقليل مخاطر المنظومات.

للمزيد، يُرجى زيارة: www.norbloc.com

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