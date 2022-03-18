خلال مشاركتها في مؤتمر "تي اكس اف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، في فعاليات مؤتمر "«تي اكس اف» الشرق الأوسط وأفريقيا" الذي عقد تحت عنوان «تمويل الصادرات والمشاريع 2022»، حيث سلطت الضوء على الدور المتزايد لوكالات ائتمان الصادرات المدعومة من الحكومات في سد فجوات التمويل في أعمال التجارة والتصدير، وبالخصوص في تلبية احتياجات رأس المال على المدى القصير.

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أثناء إلقاء كلمة رئيسية في المؤتمر، إنه في بداية كوفيد-19، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى وكالات ائتمان الصادرات للتخفيف من تأثير الأزمة وذلك من خلال توفير تمويل تجاري قصير الامد وأيضا متوسط الى طويل الأمد.

وأضاف: " تعاني الأعمال المتعلقة بالتجارة والتصدير من مشاكل التمويل بسبب زيادة تكاليف التمويل قصير الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات الطلبات التمويل المرفوضة. وقد استجابت وكالات ائتمان الصادرات المدعومة من الحكومات في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل التجارة للشركات. وقد زاد دعم الاتحاد لائتمان الصادرات للمصدرين بدولة الإمارات في القطاع غير النفطي بنسبة 260 في المئة في عام 2021 إلى 18 مليار درهم مقارنة بـ 5 مليارات درهم في العام السابق."

وأضاف أنه قد تم الكشف خلال مؤتمر نادي براغ التابع لاتحاد بيرن، والذي استضافته شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخراً هنا في دبي، عن أن وكالات ائتمان الصادرات المدعومة من الحكومات قد استجابت في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل الشركات.

وتابع قائلا: "يعتبر تأمين الائتمان التجاري على المدى القصير الآن النشاط التجاري الأكبر بين الدول الأعضاء في نادي براغ التابع لاتحاد بيرن في عام 2021. إنه الجزء الوحيد من ائتمان الصادرات الذي شهد تصاعدا ملموسا، بمعدل نمو سنوي قدره 7 في المئة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تعزيز العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية

وشدد فالسيوني أيضًا على أهمية إطلاق العنان لإمكانات الأعمال غير المستغلة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية.

وأضاف: "إن التوسع في تطوير مشاريع التجارة والبنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية بين مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا يسلط الضوء على سبل جديدة للتعاون الاقتصادي وآفاق تكوين شراكات متبادلة المنفعة بين وكالات ائتمان الصادرات في البلدان المعنية".

أصبح النجاح الهائل لإكسبو 2020 دبي حافزًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين المناطق لأنه يؤكد على أهمية الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للمجتمعات من خلال التنمية المستدامة. شدد المؤتمر على حاجة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا الصحراء الأفريقية إلى توحيد الجهود لمواجهة تحديات المناخ من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيث احتل تغير المناخ والاستدامة مركز الصدارة في الحدث.

يذكر أن مؤتمر "«تي اكس اف» الشرق الأوسط وأفريقيا: تمويل الصادرات والمشاريع 2022"، يُعتبر أحد أهم التجمعات لوكالات ائتمان الصادرات وتمويل المشاريع في العالم، قد عقد في 15-16 مارس في منتجع جراند حبتور، دبي، بمشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات كشريك رئيسي في استضافة الحدث.

من خلال المشاركة النشطة والمناقشات المتعمقة بين الجهات الفاعلة المهمة في تمويل الصادرات والمشاريع، توج هذا الحدث بتوقع مستقبل إيجابي للتجارة والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع وقت يعتبر فيه التعاون الأفريقي الشرق أوسطي هو في أقوى حالاته، حيث ان العديد من اللاعبين الرئيسيين يحاولون جني ثمار الممر التجاري الواعد بين المنطقتين. بالإضافة إلى ذلك تعمل وكالات ائتمان الصادرات حديثة التأسيس في الشرق الأوسط بشكل وثيق في سبيل تحقيق مصالحها المشتركة المتمثلة في تعزيز صادرات المنطقة وثقتها في افريقيا إفريقيا كسوق تجاري رئيسي.

النهوض بالتجارة الحلال وأهداف التنمية المستدامة

وقال فالسيوني إن التجارة الحلال هي واحدة من أكثر المجالات الواعدة للنمو في هذه المناطق، حيث إنه من خلال الاستفادة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يمكنهم تحقيق تقدم كبير في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال إنشاء بنى تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع المستدام، وتعزيز الابتكار.

وتابع قائلا: "أطلقنا منذ عامين حلولنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن فعاليات "«تي اكس اف» الشرق الأوسط وأفريقيا 2020". وفي ذلك الوقت، كان يتعين علينا عقد حلقات النقاش عبر مكالمات الفيديو. لقد أطلقنا بجرأة مجموعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال ذروة أزمة كوفيد-19 كجزء من مبادرتنا الإيجابية والاستباقية لتضييق فجوة التمويل التجاري والاستفادة من إمكانات سوق الحلال على مستوى العالم."

وفي غضون ذلك، قال عبد الله الحوسني، مدير الأعمال التجارية والتوزيع والشراكات الاستراتيجية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في حلقة نقاش بعنوان "الاحتفال بالتعاون: وكالات ائتمان الصادرات المحلية تسهل النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا": " تكثف الدول الرائدة في المنطقة الآن جهودها لتحويل نظامها الاقتصادي الحالي من خلال تعزيز الصناعة غير النفطية. ونتيجة لذلك، أصبح تمويل الصادرات أكثر تأثيرًا في تشكيل الاقتصاد المستقبلي للمنطقة، مع تحسن العلاقات التجارية بين البلدان بدعم من التعاون النشط بين وكالات ضمان الصادرات والمؤسسات المالية المدعومة من الدولة ".

في حلقة نقاشية أخرى خلال المؤتمر تحت عنوان " أن تكون صديقًا للبيئة ليس بالمهمة السهلة: تمويل الصادرات المستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا"، صرح زيشان إقبال، مدير حلول المرابحة والمشاريع متوسطة وطويلة الأجل في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بأن الاكتفاء الذاتي والاستقلال عن النفط يبرزان كهدف مهم لدول المنطقة. كما شدد على الدور الحاسم الذي تلعبه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تؤكد على الدور القيادي للدولة في تشكيل مستقبل ما بعد النفط لدول الشرق الأوسط.

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نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. ومنذ عام 2020، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية، بدأت الشركة في تقديم حماية ائتمانية وضمانات لتمويلات تجارية لدعم التجارة المحلية غير النفطية بدولة الإمارات.

تتبنى الاتحاد لائتمان الصادرات تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء، والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية، والحكومات، ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

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