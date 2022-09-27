

دبي، الإمارات العربية المتحدة:أسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبها التمثيلي الجديد في الشارقة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والصادرات وإعادة التصدير والاستثمار الأجنبي والمساهمة بشكل رئيسي في رفع مساهمة القطاع الغير النفطي في الاقتصاد الوطني.



يهدف إطلاق المكتب التمثيلي الجديد إلى توسيع نطاق عمل الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات الشمالية بدعم من شركائها الحكوميين، وبالتالي تمكين فريق تطوير الأعمال في الاتحاد لائتمان الصادرات من الوصول بسهولة إلى المصدرين المقيمين في الشارقة لتسهيل حصولهم على خدمات التأمين وتمويل المشاريع وحلول التأمين الفعالة والمناسبة من حيث التكلفة لتوسيع أعمالهم على مستوى العالم.



اتخذت الاتحاد لائتمان الصادرات هذه المبادرة، وذلك استجابة للطلب المتزايد والوعي بأهمية تأمين الائتمان التجاري وحلول تمويل الصادرات من قبل المصدرين الإماراتيين، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال في الإمارة من خلال إضافة مكتب جديد إلى شبكتها الواسعة، كما في إمارتي أبو ظبي ودبي.



يأتي افتتاح المكتب في سبتمبر 2022 في أعقاب مذكرات التفاهم الثلاث التي وقعتها الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخرًا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية ، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي .



سيتم توفير المكتب من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة. كما أن الشركة في مرحلة التفاوض مع الجهات الحكومية في الإمارات الشمالية الأخرى لفتح مكاتب تمثيلية مماثلة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.



في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حققت الاتحاد لائتمان الصادرات تأثيرًا كبيرًا على مجتمعات التجارة والأعمال في الإمارات الشمالية من خلال تحقيق نمو استثنائي في التجارة غير النفطية المضمونة، في الشارقة (1.5 مليار درهم إماراتي) ، رأس الخيمة (504 مليون درهم إماراتي). ) ، الفجيرة (102 مليون درهم) ، عجمان (282 مليون درهم) ، أم القيوين (159 مليون درهم).



وقال ماسيمو فالسيوني ، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن إطلاق المكتب التمثيلي الجديد لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الشارقة هو جزء من استراتيجيتنا التوسعية التي تنسجم مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القدرة التنافسية لقطاعي التجارة والصادرات الغير نفطية".

سيكون العائد كبيرا من خلال دعم وتمكين الشركات المحلية في الإمارة الشمالية، ومساعدتها في الحصول على قروض مصرفية بضمانات ائتمانية متعددة ومرنة بالإضافة إلى حلول تأمينية وتمويل لصادراتها، والتي بدورها ستساهم في تعزيز أعمال التجارية الخارجية وبالتالي دعم قطاع الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنمو الاقتصادي... "



وفي غضون ذلك، قال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: “إن الحضور القوي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية، الاتحاد للائتمان في الشارقة، سيعطي ميزة إضافية للشركات والتجار الذين يستثمرون في أسواق النمو في جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن حلول الاتحاد لائتمان الصادرات توفر حافزًا وإلهامًا كبيرًا للشركات الإماراتية للاستفادة من بيئة السوق الحرة، والتي لا تعزز مكانة الشارقة التاريخية كوجهة للتجارة العالمية في الشرق الأوسط فحسب، بل تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال رائد إقليمياً وعالمياً في سوق التصدير على الرغم من الاضطرابات الشديدة في الدورة الاقتصادية الحالية ".



من جانبه قال عبد الله الحوسني مدير الأعمال التجارية والتوزيع والشراكات الاستراتيجية في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات : "يهدف الاتحاد لائتمان الصادرات إلى إنشاء بيئة أعمال جديدة حيث يمكن للمصدرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من حلول التأمين على الائتمان التجاري الخاصة بالشركة. يعد المكتب التمثيلي الجديد في غرفة تجارة الشارقة خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون من أجل توسيع شبكتنا الحالية لخدمة الشركات الإماراتية في الإمارات الشمالية ، و بما يدعم النمو والتوسع العالمي لتلك الشركات.



قال رئيس حماية الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماجد جلفار: "على مر السنين، دعمنا مئات الشركات المحلية من خلال ضمان مستحقاتها أثناء التداول في الأسواق الدولية. المكتب التمثيلي الجديد سيشكل خريطة عمل واضحة لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز التجارة الدولية للإمارات العربية المتحدة، والاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، ودعم رؤية الدولة وتطلعاتها في خلق أفضل بيئة للمستثمرين في العالم. "



يأتي افتتاح فرع الاتحاد لائتمان الصادرات الجديد مع الإعلان عن تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في تاريخها 1.053 تريليون في النصف الأول من عام 2022. لقد لعب الاتحاد لائتمان الصادرات لعبت دورًا مهما في هذا الأداء المتميز من خلال تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد واستراتيجية التنويع الاقتصادي وذلك وفقا لمهامها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:



تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان.

بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات

وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومؤخراً مع خطة مئوية الإمارات 2071 و"مشروع 300 مليار" .

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات

والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين

على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة

الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني." هذا التصنيف يؤكد قوة المركزالمالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:



عبير المطوع

رئيس التسويق والاتصال

الاتحاد لائتمان الصادرات

+971 4 245 4445

abeer.almutawa@eci.gov.ae





فينس آنغ

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا

vince@newperspectivemedia.com

04 244 9642 - 9253 473 055