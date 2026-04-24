زيادة عدد الرحلات إلى شارلوت من أربع رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية بعد الانطلاقة الناجحة في مارس 2026

تعزيز الربط بين الولايات المتحدة، الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تسريع وتيرة نموها في الولايات المتحدة مع تعزيزين مهمين على شبكتها في أميركا الشمالية، لتزيد بذلك القدرة الاستيعابية والربط عبر أسواق أساسية.

وستنتقل الشركة إلى تشغيل رحلتين يوميتين بين أبوظبي ومطار أوهير الدولي في شيكاغو ورحلة يومية بين أبوظبي وشارلوت ابتداءً من 15 يونيو، مرتكزة على الأداء القوي الذي شهدته عقب إطلاق خدماتها إلى تلك الوجهة في 20 مارس 2026.

وتُساهم هذه التحسينات في توسيع نطاق تواجد الاتحاد للطيران في الولايات المتحدة بشكلٍ ملحوظ، وتعزيز الربط بين أمريكا الشمالية والأسواق سريعة النمو في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تحسين الوصول إلى شبكة الرحلات الداخلية الأمريكية عبر شركات الطيران الشريكة.

وسيُتيح الجدول الزمني الموسّع للمسافرين مرونةً أكبر ورحلات ربط أكثر سلاسةً من شيكاغو وشارلوت إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإلى وجهات أخرى عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية. وسيتم تشغيل كلا الخطين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التابعة للاتحاد للطيران، والتي تضم 32 مقعدًا في درجة الأعمال و271 مقعدًا في الدرجة السياحية.

شيكاغو: رحلتان يومياً لتعزيز الربط الجوي والوصول إلى وجهات أكثر

لا تزال شيكاغو إحدى أهم بوابات الاتحاد للطيران في أمريكا الشمالية. وستساهم زيادة عدد الرحلات إلى رحلتين يوميتين في تعزيز الربط الجوي وتوفير خيارات أوسع من الرحلات ذات المحطة الواحدة عبر أبوظبي إلى وجهات ضمن شبكة الاتحاد للطيران، والتي تشمل 11 بوابة في الهند - أحمد آباد، بنغالورو، تشيناي، دلهي، حيدر آباد، ومومباي - بالإضافة إلى وجهات رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل بانكوك، كوالالمبور، ومانيلا.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لا تزال شيكاغو ركيزة أساسية لشبكتنا في الولايات المتحدة. وتعكس زيادة عدد الرحلات اليومية إلى رحلتين الأداء المتميز لهذا الخط، وتتيح لنا تقديم مرونة أكبر لضيوفنا مع تعزيز الربط الجوي عبر أبوظبي، وتقوية الروابط مع الأسواق الرئيسية في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ."

شارلوت: نمو سريع عقب إنطلاقة ناجحة

بعد الإطلاق الناجح لخدماتها في مارس، تزيد الاتحاد للطيران رحلاتها إلى شارلوت من أربع رحلات أسبوعيًا إلى رحلة يومية ابتداءً من 15 يونيو وحتى 8 سبتمبر، مسجلةً بذلك أحد أسرع توسعات شبكة خطوطها.

وتعكس هذه الخطوة الطلب القوي من المسافرين المباشرين والعابرين، وتؤكد التزام الاتحاد للطيران طويل الأمد تجاه السوق.

وتعزز الرحلة اليومية الروابط بين شارلوت وشبكة الاتحاد للطيران العالمية، مما يتيح رحلات ربط فعالة والسلس عبر أبوظبي إلى وجهات رئيسية في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى دعم السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضاف دي: "نحن ممتنون لأهالي شارلوت على دعمهم الكبير منذ إطلاق الخدمة. ويُعدّ التوسع السريع إلى خدمة يومية بعد الإطلاق مؤشراً واضحاً على سرعة اكتساب هذا الخط الجوي زخماً كبيراً، والدور الذي يمكن أن يلعبه في شبكتنا بالولايات المتحدة. وتعزز هذه الزيادة الروابط بين جنوب شرق الولايات المتحدة وشبكتنا العالمية، مما يدعم حركة المسافرين والشحن، ويتيح الوصول الفعال إلى الأسواق الرئيسية في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ."

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الاتحاد للطيران التدريجية لتنمية شبكتها، حيث يتم نشر سعة إضافية بما يتناسب مع الطلب في الأسواق الرئيسية. كما يُعزز الجدول الزمني المُحسّن الربط بين أبوظبي والوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا وغيرها، ويُحسّن أيضاً الوصول إلى السوق الأمريكية المحلية عبر شركات الطيران الشريكة للاتحاد للطيران.

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

العنوان البريدي: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات