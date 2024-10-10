دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، رسميًا مشروعها السكني الجديد "تكايا" في موتور سيتي دبي، والذي يُعدّ أحدث إضافة إلى مجموعة مشاريعها العقارية المتنوعة في دبي والمُصمَّم لرسم ملامح جديدة ترتقي بتجربة العيش العصرية الراقية. وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى إرساء معايير جديدة لفئات المجتمع المتوسطة والعليا، إذ يَعدُ بتجارب معيشية استثنائية لسكانه.

وأُقيم حفل الإطلاق في فندق الريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي، بحضور المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 'الاتحاد العقارية'، حيث سلّط خانصاحب خلال الحفل الضوء على كيفية تجسيد المشروع لمدى حرص الشركة الثابت على النهوض بقطاع العقارات في دبي. ويهدف مشروع "تكايا" إلى إثراء العروض المقدمة داخل المجتمع الرئيسي لمنطقة موتور سيتي، مع تقديم وسائل راحة جديدة ومميزة من شأنها جذب المستثمرين وتلبية احتياجات ورغبات العملاء بتنوعها.

وسيتم تشييد مشروع "تكايا" على مساحة 436,175 قدمًا مربعًا، تطل على حلبة دبي أوتودروم، بالإضافة بوليفارد تسوّق بطول 500 متر وثلاثة أبراج سكنية تضم 744 شقة فاخرة بأسعار مقبولة. كما يوفّر وحدات سكنية تتراوح من الاستوديوهات إلى الوحدات بثلاث غرف نوم، إلى جانب عدد من منازل البنتهاوس، والتاونهاوس، والفيلات، والمساحات التجارية. إلا أن هذا المشروع، وخلافاً لغيره من المشاريع العقارية، يتيح مساحات سكنية واسعة إلى جانب خطة دفع مرنة بعد التسليم. ومن التفاصيل الراقية وصولاً إلى أحدث وسائل الراحة؛ سيوفر هذا المشروع -الذي تُقدَّر قيمته بحوالي 2 مليار درهم إماراتي- تجربة معيشية استثنائية لقاطنيه.

وقال المهندس عامر خانصاحب: "يأتي إطلاق مشروع "تكايا" في منطقة موتر سيتي كجزء من استراتيجيتنا المستمرة في 'الاتحاد العقارية' لتعزيز الابتكار والاستدامة والتميز في تقديم تجارب سكنية استثنائية. كما ينسجم هذا المشروع مع إيماننا بضرورة تحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزامنا بتوفير أعلى مستويات الجودة والقيمة للعملاء. ويهدف مشروع "تكايا" إلى إنشاء مجتمع سكني نابض بالحياة يطل على حلبة دبي أوتودروم ويعيد صياغة معايير المعيشة العصرية.

وأضاف خانصاحب: "نتطلع بثقة للاستفادة من الفرص الجديدة في سوق العقارات والبيئات المعيشية التي تواكب متطلبات للمستقبل، مرتكزين على خبرتنا الواسعة في هذا المجال وبيانات السوق المزدهرة، حيث شهد السوق نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مما جعل موتور سيتي مركزًا عالميًا للمستثمرين العقاريين والمشترين. ومن المتوقع أن يستمر القطاع في التوسع خلال السنوات القادمة، مما يعزز جاذبيته ضمن سوق دولة الإمارات".

وتُسهم مشاريع 'الاتحاد العقارية' في تعزيز قيمة وأهمية سوق موتور سيتي، من خلال عروضها الحالية. فوفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهدت موتور سيتي في الأشهر الماضية زيادة في المعاملات العقارية والطلب على العقارات في المنطقة. كما سجلت مشاريع البيع على الخارطة، التي تم إطلاقها مؤخرًا في موتور سيتي، ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، ما أحدث تأثيراً إيجابياً على قيمة العقارات.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة أدائه القوي في السنوات المقبلة، حيث تُشير التوقعات إلى قيمة تبلغ 0.7 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024. كما يقدر أن يبلغ معدل النمو السنوي 3.03 في المائة بين عامي 2024 و2028، مما سيسهم في ارتفاع حجم السوق إلى 0.80 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2028.

وصمِّمَ مشروع "تكايا" بدقةٍ وعنايةٍ، لتلبية أعلى معايير الجَودة للمُقيمين، حيث يشمل وسائل راحة متنوعة مثل؛ الملاعب الرياضية الخارجية، ومسابح للكبار والأطفال، ومضمار الركض، ومنطقة لعب الأطفال، والغرف متعددة الأغراض في كل برج، إضافةً إلى صالة لعب ومساحات عمل مشتركة وغرفة سينما وغيرها. علاوةً على ذلك؛ يضم الطابق الأرضي من كل برج مزيجًا من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي وخدمات أخرى. كما يقدم المشروع نحو 150 مواقف سيارات مجهزة بشواحن للمركبات الكهربائية.

كما تُسهم 'الاتحاد العقارية' بشكل كبير في التخفيف من التحديات التي يفرضها التغير المناخي والمخاطر البيئية الأخرى، وذلك نظراً لتركيزها على تحقيق الاستدامة، حيث صمَّمت الشركة "تكايا" بواجهات عالية الأداء تتخطى معايير البناء الأخضر، حيث تعمل على الاستفادة من مساحة تبلغ نحو 450,000 قدم مربع لتطوير الحدائق وغيرها من المساحات الخضراء. كما تولي الشركة أهمية كبرى لتوفير الحياة الصحية، إذ يقدم المشروع مرافق رياضية مثل؛ مسارات الركض، وملاعب البادل وكرة السلة، والمسابح وملاعب الاسكواش، في بيئةٍ حضريةٍ تَقّل فيها المساحات المفتوحة، ما سَيُحوله إلى وجهةِ بيعٍ رئيسية في السنوات القادمة.

وتوفر خطة الدفع غير المسبوقة المعتمدة لدى إطلاق مشروع "تكايا" للمستثمرين والمستخدمين النهائيين مزيدًا من المرونة في التسديد، حيث تنقسم دفعاتها المستحقة إلى 60 في المائة في غضون ثلاث سنوات من البناء و 40 في المائة خلال ثلاث سنوات بعد التسليم. كما تقدم جهود الاتحاد العقارية الرامية إلى خفض التكلفة التشغيلية للسكان خيار ادخار مستدام يدعم ارتفاع القيمة مع مرور الوقت. ومن المتوقع أن يُسلَّم هذا المشروع الرائد في الربع الرابع من عام 2027، والذي سيُمثل دافعاً قوياً لمواصلة 'الاتحاد العقارية' مسيرة نجاحها، مدفوعةً برسالتها التي تهدف من خلالها إلى بناء مشاريع سكنية فريدة ومميزة، فضلاً عن إعادة تشكيل مستقبل الحياة العصرية. كما تهدف الشركة إلى تحقيق العديد من الأهداف الطموحة، مثل؛ إطلاق مشاريع بقيمة 6 مليار درهم في الأشهر الثمانية عشر القادمة. وستتمكن الشركة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالتميز، من الاستفادة من الفرص الجديدة ولعب دور محوري في قطاع العقارات المزدهر في دبي، عبر توسيع مجموعة مشاريعها في المدينة.

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