(أبوظبي): أفتتح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مكتبه الجديد في أبوظبي اليوم، والذي يأتي تنفيذاً لخطته الخاصة بتعزيز حضوره في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن بالاضافة الى المكاتب الادارية للاتحاد، مركزا حديثا للتدريب، الأمر الذي يعكس التزامه بدعم قطاع الطيران المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ومساهمته في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في صناعة الطيران.

وقام سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، و السيد كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): بافتتاح المكتب رسمياً بمشاركة الدفعة الأولى من المتدربين، وعدد من مسؤولي (إياتا).

وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "إن توسع حضور الاتحاد الدولي للنقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مركز التدريب الجديد يعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية في صناعة الطيران. كما يعكس جاذبية دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه التحديد كوجهة مفضلة للمنظمات العالمية".

بدوره قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "نحن فخورون بتعزيز حضورنا في الإمارات التي تحتل مكانة رائده في مجال النقل الجوي الدولي. من خلال مكتبنا في أبوظبي شهد فريقنا نمواً بنسبة 140% خلال الـ 18 شهراً الماضية. ومن خلال تعزيز وجودنا الميداني سنتمكن من دعم أعضاء الاتحاد من شركات الطيران، والمتدربين من جميع قطاعات الطيران، وأصحاب الصلة بصناعة الطيران بشكل أكثر كفاءة. ونهدف لتعزيز النمو الناجح لقطاع الطيران في المنطقة، والذي يُعتبر مساهماً استراتيجياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

ومع توسع قطاع الطيران العالمي، تزداد الحاجة إلى متخصصين مهرة في مجال الطيران، حيث صمم مركز التدريب الجديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في أبوظبي لتلبية هذا الطلب، وذلك من خلال تقديم برامج تدريب متطورة تغطي مجموعة واسعة من تخصصات الطيران، الأمر الذي يدعم تطوير العاملين في القطاع، ويساهم في تعزيز قدرات الصناعة في الشرق الأوسط، من خلال تقديم خدماته التدريبية الى لشركات الطيران، والمتدربين، والشركاء الاستراتيجيين، والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويهدف المركز في عام 2025 إلى تقديم أكثر من 60 دورة تدريبية تغطي مجالات رئيسية مثل السلامة، والأمن، والاستدامة، وتشغيل شركات الطيران، وإدارة وتشغيل المطارات، وإدارة الشحن، ومن بين البرامج الأكثر طلباً يأتي كل من:

مدقق داخلي في مجال الطيران .

برنامج تدريبي حضوري لمدربي البضائع الخطرة يعتمد على تطوير الكفاءة المهنية .

قبول شحنات البضائع الخطرة.

تدريب إدارة المخاطر في قطاع الطيران (بحسب التدقيق التشغيلي للسلامة التابع لإياتا).

عمليات الشحن الجوي المبرد للشحنات الدوائية.

ويقدم مركز التدريب في أبوظبي خدماته للعاملين في قطاع الطيران من شركات الطيران، والمطارات، والهيئات التنظيمية، وأصحاب المصلحة، لتوفير تدريبات أساسية لمواكبة تحديات مشهد الطيران العالمي سريع التطور، حيث تُعتبر برامج إياتا التدريبية معتمدة عالمياً، وتُسهم في تطوير أكثر من 100,000 متخصص في قطاع الطيران سنوياً.

ولمزيد من المعلومات حول برامج التدريب، يُرجى زيارة www.iata.org/training-abu-dhabi

-انتهى-

#بياناتشركات