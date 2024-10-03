(مراكش) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إطلاق منصة إياتا كونيكت لتوفير مجتمع آمن يضم خبراء السلامة والأمن والامتثال والتشغيل من شركات الطيران والهيئات التنظيمية وشركات التدقيق.

وتركز المنصة بشكل رئيسي على سجل تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتتيح للأعضاء استخدامها للقيام بمهمات توثيق السلامة بأمان وتبادل المعلومات والعمل معاً على تعزيز سلامة الطيران.

وتضم المنصة حلاً خاصاً وآمناً لتخزين الوثائق مع إمكانات تحليلية ومرجعية. ويجمع الحل بين تقارير تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعايير والمعلومات المتعلقة بذلك، إلى جانب المواد الإرشادية والملفات التعريفية لـ 440 شركة طيران والإعلانات والأخبار الخاصة بالقطاع والتي يمكن الوصول إليها جميعها ومشاركتها.

وتمت دعوة 2,300 خبير في سلامة الطيران للانضمام إلى مجتمع المنصة الذي يضم الجهات التنظيمية وخطوط الطيران وشركات التدقيق المسجلة في سجل تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "توفر منصة إياتا كونيكت أمام خبراء الطيران والامتثال في القطاعات الحكومية والخاصة وسيلة تجعل الطيران أكثر أماناً من خلال تسهيل التعاون في الوقت الحقيقي. وتقدم المنصة كفاءات جديدة وإمكانات أكبر من خلال إتاحة مشاركة تقارير تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي والإجابة عن استبيانات الامتثال وتحديث معلومات الشركاء بالرمز والموارد المرجعية والمعلومات التي تم جمعها. وتعمل المنصة كأداة قوية لجميع المشاركين في الامتثال والإشراف على سلامة الطيران من خلال جمع البيانات الدقيقة لتدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي وتحديثها باستمرار وتسهيل آليات تبادل المعلومات".

ويأتي إطلاق المنصة استجابة للتحديات المتنامية التي يواجهها خبراء السلامة في إدارة توثيق الامتثال، ومن المتوقع أن يحسن تبادل معلومات التدقيق والتوثيق ضمن منصة واحدة من الكفاءة في ظل نمو العمليات والمتطلبات التنظيمية والبيئات التشغيلية المعقدة (مع الشراكات التجارية والعامة).

وتهدف المنصة إلى أن تصبح منصة رقمية لتعزيز التعاون ومتاحة لجميع خبراء الطيران، وتتوفر من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة الذي يوفر خدمتين رئيسيتين متعلقتين بالسلامة:

سيفتي كونيكت، وهو منتدى آمن وفاعل يستخدمه الخبراء من مختلف المجالات للمناقشة والبحث في الموارد الخاصة بالمجالات التشغيلية، مثل قمرات الطائرات والشحن الجوي والعمليات الأرضية.

وهو منتدى آمن وفاعل يستخدمه الخبراء من مختلف المجالات للمناقشة والبحث في الموارد الخاصة بالمجالات التشغيلية، مثل قمرات الطائرات والشحن الجوي والعمليات الأرضية. سيفتي إيشو هب، وهو منتدى متاح أمام الجميع لنشر المعلومات حول المخاطر ومشاكل السلامة للتركيز على تقديم برامج تحسين سلامة الطيران.

ومن المقرر أن تنمو منصة إياتا كونيكت بمرور الوقت وتضيف إمكانات جديدة لتصبح الوجهة الرئيسية لخبراء سلامة الطيران وذلك استجابة لمتطلبات المستخدمين.

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