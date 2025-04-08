(جنيف) - أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إطلاق سجل وقود الطيران المستدام، وتتولى إصداره منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني (كادو). وسيساهم السجل الذي تديره المنظمة في توفير سوق عالمية لوقود الطيران المستدام من شأنها تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يتطلب تحقيق الحياد المناخي في قطاع الطيران جهداً جماعياً. وسيسهم إطلاق سجل وقود الطيران المستدام لمنظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني لإصداره في توفير منصة هامة تعود بالمنفعة على الجهات المعنية كافة. كما يضمن إتاحة وقود الطيران المستدام لجميع شركات الطيران في العالم، التي سيصبح بمقدورها الحصول على مشترياتها من هذا الوقود مقابل التزامات مناخية معينة. ويقوم السجل بتوثيق الخواص البيئية لعمليات شراء وقود الطيران المستدام بطريقة غير قابلة للتغيير، مما يضمن تجنب التسجيل المزدوج".

وأضافت تومسن: "ستتمكن شركات الطيران وعملاؤها من الشركات ومنتجي الوقود والهيئات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة من تسجيل وحساب معاملاتها الخاصة بوقود الطيران المستدام ضمن سوق عالمية لهذا الوقود. ورغم أن ذلك يمثل خطوة بالغة الأهمية وتطوراً استثنائياً، إلا أننا ما نزال في المراحل الأولى فقط في طريقنا نحو سوق عالمية لوقود الطيران المستدام تتميز بالنضج والشفافية والسلاسة. ويكتسب السجل أهمية كبيرة لإحداث تغيير ملموس، فدونه لن نتمكن من تحقيق أي خطوات إيجابية".

وأكدت النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يتطلب الأمر تحقيق مزيدٍ من التقدم لدعم سياسة فعالة لتكثيف إنتاج جميع مصادر الطاقة المتجددة وإدراج وقود الطيران المستدام ضمن هذا الإنتاج. كما يتوجب على الحكومات إعادة تخصيص الدعم المباشر الذي تقدمه لمنتجي الوقود الأحفوري ومنحه لصالح إنتاج الطاقة المتجددة. ويمثل النجاح السابق لأسواق الطاقة الشمسية والرياح نموذجاً يحتذى به في هذا المجال وضرورة حتمية اليوم".

لمحة عن سجل وقود الطيران المستدام

سجل وقود الطيران المستدام هو نظام عالمي لتسجيل معاملات وقود الطيران المستدام بأسلوب معياري وشفاف. يضمن هذا النظام إمكانية تتبع الفوائد البيئية لوقود الطيران المستدام على امتداد سلسلة القيمة الخاصة به، ويتيح المطالبة بهذه الفوائد مقابل الالتزامات التنظيمية والخطط الطوعية التي تقدمها شركات الطيران والعملاء من الشركات.

ويوفر السجل حلولاً لتحديات العرض المحدود من وقود الطيران المستدام، والذي يتوفر بكميات محدودة في عدد قليل من المواقع حول العالم، من خلال ربط شركات الطيران بمنتجي وموردي وقود الطيران المستدام بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. كما يتيح السجل للعملاء من الشركات الوصول إلى تخفيضات الانبعاثات داخل القطاع والاستفادة من قدرة الشركات على تمويل جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

السجل محايد من حيث التكنولوجيا والمواد الخام، مما يشجع على ظهور مصادر إنتاج متنوعة لوقود الطيران المستدام حول العالم. سيكون السجل قادراً على استيعاب اللوائح الخاصة، مع تعزيز التوافق العالمي. علاوة على ذلك، فإن التوافق مع السجلات الأخرى هو ميزة مهمة للسجل، مما يدعم المنافسة والأسواق المفتوحة.

وتم تطوير السجل بالتشاور مع شركات الطيران والسلطات الحكومية ومصنعي المعدات الأصلية ومنتجي وموردي الوقود وشركات إدارة السفر للشركات. مع وجود أكثر من 30 مستخدماً قاموا بالتسجيل المبكر (انظر الملحق)، وجاهزون لاستخدام النظام، ويعتمد السجل على منهجية إياتا للمحاسبة والإبلاغ عن وقود الطيران المستدام، والتي توفر نهجاً متسقاً للمحاسبة عن الفوائد البيئية لمشتريات وقود الطيران المستدام بغض النظر عن الموقع.

ويمكن المشاركة في سجل وقود الطيران المستدام بشكل مجاني حتى أبريل 2027، وبعد ذلك سيتم تشغيله على أساس استرداد التكاليف.

لمحة حول منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني (كادو)

منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني (كادو) هي منظمة غير ربحية تتخذ من مونتريال في كندا مقراً لها. وأسس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) هذه المنظمة في مارس 2025، ويتضمن دوره تقديم الدعم الفني المستمر لها والإشراف على عملياتها. وتفتح المنظمة باب الانضمام إليها أمام المنظمات الدولية والشركات التي تعمل في سلسلة القيمة الخاصة بوقود الطيران المستدام.

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