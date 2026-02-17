دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والرياضة والسياسة الإقليمية.

وسيركز هذا التعاون بشكل أساسي على تحسين حركة التنقل عبر الحدود من خلال وثائق السفر والنقل المعترف بها دولياً، بما في ذلك نظام دفتر المرور الجمركي (التربتيك) للدخول المؤقت للمركبات، ورخصة القيادة الدولية.

ويلعب كلا الطرفين دوراً هاماً في تسهيل السفر والتجارة والسياحة، ودعم التكامل الإقليمي. وتعتبر أندية الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) جهات موثوقة لإصدار شهادات دفتر المرور الجمركي (التربتيك) ورخص القيادة الدولية، وتعمل بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية والأطر الدولية.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "تعكس هذه المذكرة التزام الاتحاد الدولي للسيارات بالعمل بالشراكة لتقديم حلول عملية تدعم التنقل والسياحة والتعاون الإقليمي.

وأضاف: "من خلال تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، نؤكد دور أندية الاتحاد الدولي للسيارات كشركاء موثوقين في تسهيل حركة التنقل عبر الحدود والمساهمة في التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة."

من جانبه قال الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية: "تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية بالغة لبناء شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا القطاع الحيوي بكافة أشكاله".

ويعد الاتحاد الدولي للسيارات منظمة دولية رائدة نشطة في مجالات النقل والسياحة والسلامة المرورية ورياضة السيارات من أجل التنمية، ويضم في عضويته أندية وطنية في عدد من الدول العربية."

بدوره أضاف عيسى حمزة، رئيس مجلس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "توفر هذه الشراكة منصةً لتعزيز التواصل الإقليمي. معاً، نعمل على تقوية السياحة والسفر عبر الحدود، مما يحدث أثراً ملموساً على الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم العربي."

ووقعت الاتفاقية في الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وهي ترسخ إطاراً للتعاون العملي وتبادل المعرفة، مما يعزز الروابط بين المؤسسات ويؤسس قاعدة للتفاعل بين الأطراف، ويساعد كلا المنظمتين على تحديد الأولويات، وتطوير أنشطة مشتركة، ونشر أفضل الممارسات.

نبذة عن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة الإدارية لرياضة السيارات العالمية، والاتحاد العالمي لمنظمات النقل. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في رياضة السيارات والنقل. تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام ١٩٠٤، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم ٢٤٥ منظمة عضواً في خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق، ومحترفي رياضة السيارات، والمتطوعين. ويتولى الاتحاد وضع وتطبيق لوائح رياضة السيارات، بما في ذلك ست بطولات عالمية، لضمان سلامة ونزاهة المنافسات العالمية للجميع.

نبذة عن جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية منظمة حكومية دولية إقليمية تأسست عام ١٩٤٥ لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وتضم ٢٢ دولة عضواً، وتعمل على توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتدعم الجامعة العمل المشترك في مجالات تشمل التنمية الاقتصادية والنقل والتجارة والسياحة والتكامل الإقليمي، مما يعزز العلاقات والتقدم الجماعي بين دولها الأعضاء.