جدة، في إطار مسيرتها نحو الريادة في تقديم حلول التنقل، أعلنت شركة بترومين عن الإطلاق الرسمي لإطارات لينج لونج في المملكة العربية السعودية، لتقدم واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة الإطارات لعملائها عبر شبكتها الواسعة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين منظومة التنقل المتكاملة التي تقدمها بترومين والخبرات العالمية لشركة لينج لونج في الهندسة المتقدمة، وتقنيات التصنيع الحديثة، والابتكار في قطاع السيارات، لتوفير حلول إطارات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق السعودي.

ومع استمرار شركات تصنيع السيارات الصينية في إعادة تشكيل مشهد صناعة السيارات عالمياً، تواصل بترومين توسيع محفظة الإطارات لديها لتوفير خيارات أوسع لعملائها، من خلال علامات تجارية عالمية موثوقة تواكب تطور تقنيات المركبات، ومتطلبات القيادة، وتطلعات العملاء.

تأسست لينج لونج للإطارات عام 1975، وأصبحت اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة الإطارات، حيث تمتد عملياتها إلى أكثر من 175 دولة، وتدير 7 قواعد تصنيع عالمية و7 مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب شراكات مع أكثر من 70 شركة عالمية لصناعة السيارات. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من حلول الإطارات لسيارات الركاب، والشاحنات التجارية، والمركبات المخصصة للطرق الوعرة، بما يلبي احتياجات الأفراد، ومشغلي الأساطيل، وقطاع المشاريع المتنامي في المملكة. كما تحظى لينج لونج بمكانة عالمية بفضل التزامها بالابتكار والجودة والأداء، وهو ما تعززه شراكاتها مع عدد من أبرز الأندية والجهات الرياضية العالمية، مثل ريال مدريد وتشيلسي وشيكاغو بولز.

وشهد حفل الإطلاق الذي نظمته بترومين في جدة استعراض مجموعة منتجات لينج لونج، وأحدث تقنيات الإطارات، وقدراتها الهندسية المصممة لتوفير مستويات عالية من الأداء والمتانة والسلامة في مختلف الظروف، بما يتناسب مع طبيعة القيادة ودرجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية.

وقال ستيف بصرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بترومين:

"تعكس هذه الشراكة استراتيجية بترومين الهادفة إلى تعزيز منظومة التنقل من خلال تقديم علامات تجارية عالمية موثوقة إلى السوق السعودي. وبالتعاون مع لينج لونج، نعمل على توسيع خيارات العملاء، مع خلق قيمة مستدامة لشركائنا ودعم نمو قطاع السيارات في المملكة."

وقال السيد وانغ، رئيس مجلس إدارة شركة لينج لونج للإطارات:

"تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً في خطة لينج لونج للنمو العالمي. ومن خلال شراكتنا مع بترومين، نتطلع إلى تقديم تقنيات إطارات عالمية المستوى وبناء حضور قوي ومستدام في مختلف أنحاء المملكة."

وتمثل هذه الشراكة بداية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين بترومين ولينج لونج للإطارات، يجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية الموثوقة لدعم منظومة التنقل المتطورة في المملكة، وتقديم قيمة أكبر للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن بترومين

تُعد شركة بترومين إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التنقل في المملكة العربية السعودية، حيث توفر محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع السيارات في جميع أنحاء المملكة. وبفضل إرثها العريق في الابتكار وتميزها في خدمة العملاء، تواصل بترومين توسيع منظومة التنقل الخاصة بها من خلال شراكات استراتيجية، لتقديم علامات تجارية عالمية، وتقنيات متقدمة، وحلول تنقل متكاملة أقرب إلى عملائها. ومن خلال شبكتها المنتشرة على مستوى المملكة والتزامها بالجودة، تواصل بترومين المساهمة في رسم مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن لينج لونج للإطارات

تأسست لينج لونج للإطارات عام 1975، وأصبحت اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة الإطارات، حيث تدير 7 مرافق تصنيع و7 مراكز للبحث والتطوير، وتوزع منتجاتها في أكثر من 175 دولة حول العالم. وقد رسخت الشركة مكانتها كعلامة تجارية عالمية قائمة على التكنولوجيا، من خلال استثماراتها المستمرة في الابتكار، والهندسة المتقدمة، والتصنيع المستدام، مما أهلها لتكون مورداً للإطارات الأصلية (OEM) للعديد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

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