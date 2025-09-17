استمراراً لالتزام مصرف الإنماء بتقديم أفضل الخدمات لقطاع الشركات وتقديم حلول مالية رقمية متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأعمال، أعلن الإنماء عن استثمار و شراكة استراتيجية مع "كاشيو" المنصة المالية الرائدة في مجال إدارة المصروفات وحلول بطاقات الشركات في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وبهذا ينضم "كاشيو" إلى محفظة الإنماء الاستثمارية في قطاع التقنية المالية (فنتك)، والتي تضم أسماء بارزة مثل أموال تك، وإيجاري، ولين تكنولوجي، ونيرباي، بالإضافة إلى عدد من صناديق رأس المال الجريء المحلية. ويأتي هذا الاستثمار لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين، بهدف تطوير منصة شاملة لإدارة المصروفات، وتقديم حلول مالية عالمية المستوى لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، وضمان استفادتهم من أحدث التقنيات المتوفرة في الأسواق العالمية. كما يُعزز نظام الولاء الخاص بكاشيو من قيمة العرض المقدم، من خلال إتاحة الوصول إلى شركاء مميزين مثل: Emirates Skywards، وAir France، وKLM، وAvios، وJapan Airlines، وJumeirah One، وAccor Hotels، وIntercontinental، وShukran، وغيرها.

من خلال هذا التعاون، يمكن لعملاء الإنماء من قطاع الشركات إصدار عدد غير محدود من بطاقات الشركات في ثوانٍ، ومراقبة المصروفات والتحكم بها بشكل لحظي، وأتمتة سير العمليات المالية، والتكامل المباشر مع الأنظمة للحصول على اطلاع وتحكم غير مسبوقين في مواردها المالية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والنفقات مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الأعمال اليدوية وتوفير الوقت والتكاليف.

يعزز هذا الاستثمار أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار المالي، والانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وبدمج قدرة مصرف الإنماء ومصداقيته وقاعدة عملائه الواسعة مع نظام "كاشيو" المثبت عالميًا، تضع هذه الشراكة معيارًا جديدًا لحلول الشركات المالية في المملكة والمنطقة.

صرّح أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كاشيو، قائلاً: "لقد أصبحت هذه الشراكة والاستثمارات الاستراتيجية ممكنة بفضل رؤية السعودية 2030، حيث ستواصل كاشيو ومصرف الإنماء المساهمة في دعم أهداف المملكة المتمثلة في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحول نحو مجتمع غير نقدي. من خلال الجمع بين نطاق مصداقية مصرف الإنماء وقاعدة عملائه مع منصة كاشيو المتطورة لإدارة الإنفاق ومنظومة الولاء الخاصة بشركة قاشيو، والتي تحظى بالاعتراف على نطاق عالمي، يمكّن هذا التعاون العملاء من الوصول إلى أحدث الطرق المجزية والأكثر فعالية لإدارة نفقات شركاتهم وخدمات المعاملات المصرفية."

تسرّع المملكة العربية السعودية خطاها نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، مدفوعة بقطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. وباعتبار "رؤية 2030" خارطة الطريق، تستفيد المملكة من سكانها المتصلين رقمياً وسياساتها التقدّمية لتسريع تحولها إلى اقتصاد رقمي شامل قائم على الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة، تتموضع كل من بنك الإنماء وكاشيو لدعم هذه الطموحات ووضع معيار جديد للحلول المالية المؤسسية في المملكة والمنطقة.

كاشيو هي الحل الرائد في المنطقة لإدارة النفقات، حيث تساعد أكثر من 2000 مؤسسة وشركة نشطة في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة على تحقيق الرؤية والرقابة والكفاءة في عملياتها المالية.

