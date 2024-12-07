تسعى لتطوير منظومة امتياز تجاري تعزز أداء قطاع الفرانشايز في الدولة ودعم ريادة الأعمال

الفرانشايز ممّكن استراتيجي للاستثمار وداعم رئيسي للتنمية الاقتصادية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز "فاد" (FAD) عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة تحت اسم "رابطة الإمارات للفرانشايز"، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة في خطوة تهدف إلى إبراز دور الرابطة في تعزيز قطاع الامتياز التجاري في الدولة ودعم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وتسعى رابطة الإمارات للفرانشايز، المؤسسة المستقلة التي أسستها غرفة أبوظبي في العام 2014، من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الرابطة على تحقيق أهدافها ومهامها عبر الارتقاء الدائم ببيئة الأعمال المحلية للتوسع إقليمياً وعالمياً، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يدعم التوجهات الحكومية، والإسهام في ترسيخ سمعة دولة الإمارات كوجهة رئيسية رائدة وداعمة لحق الامتياز التجاري، وبما يتماشى مع مستهدفات "رؤية الإمارات 2071"، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومبتكر ومستدام.

مجلس الإدارة

وتفصيلاً، أعيد تشكيل مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز ليكون برئاسة سعادة نور التميمي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويضم مجلس إدارة الرابطة المكون من أعضاء يشكلون الامارات السبع، ويشمل كل من: سعادة ماهر العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان نائباً لرئيس، وسعادة محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة عمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة عارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وعضو مجلس إدارة الرابطة، وسعادة سلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة وعضو مجلس إدارة الرابطة، والسيد صالح عبدالله لوتاه المدير العام - شركة الإسلامي للأغذية وعضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة.

تمكين رواد الأعمال

وفي هذا الصدد، قالت سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز: "تأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإطلاق الهوية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز ضمن المساعي الهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومزدهرة في إمارة أبوظبي والدولة ككل، من أجل المضي قُدماً نحو تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة من تبنّي منظومة الامتياز التجاري كإحدى الأدوات الفاعلة للاستثمار والنمو والتوسع في عالم المال والأعمال".

وأضافت سعادتها: "تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي والدولة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار، ما يعكس التزامنا بتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار وتتيح فرصاً حقيقية للشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً. ونحن حريصون على تقديم دعم متكامل لقطاع الامتياز في مختلف القطاعات، ورفع قدرته التنافسية، وترسيخ ثقافة الفرانشايز كداعم رئيسي للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع طموحات اقتصاد الصقر وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق استدامة اقتصادية قائمة على التنوع والابتكار".

هوية مؤسسية

ستعمل الرابطة في ضوء هويتها المؤسسية الجديدة وفق رؤية متكاملة تتمثل في أن تكون شريكاً استراتيجياً لنجاح قطاع الامتياز التجاري وخلق فرص استثمارية مستدامة، عبر السعي لتحقيق رسالتها الرامية إلى تمكين قطاع الفرانشايز على مستوى الدولة من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار والتعاون، وتقديم الدعم والتوجيه لرواد الأعمال، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الجهات المختصة محلياً ودولياً، بموازاة الحرص على تطوير قدرة العلامات التجارية على النمو والابتكار والتوسع.

منصة شاملة

تركز الهوية المؤسسية الجديدة للرابطة على 4 أهداف، هي تعزيز وتطوير قطاع الامتياز التجاري في الدولة من خلال توفير منصة شاملة للتواصل والتعاون بين الشركات التي تمنح الامتياز والشركات المستفيدة، ونشر الوعي بالفرص والممارسات المثلى في القطاع، وتعزيز مفهوم الامتياز التجاري لدى رواد الأعمال وتمكينهم من تبنيها، لتوسيع ظهور العلامات التجارية محلياً وعالمياً وزيادة الفرص الاستثمارية، وتحقيق نمو مستدام للقطاع وتعزيز الابتكار والتميز للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وترتكز الرابطة على مجموعة قيم رئيسية تشمل "الابتكار" و"الجودة" و"المسؤولية" و"التعاون"، وتهدف من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الامتياز التجاري، مع الحرص على تحقيق "النزاهة" وتوفير خدمات قائمة على أعلى معايير "الجودة" تلبي احتياجات رواد الأعمال وتعزز من فرصهم التجارية، وتدعم جهود "التنمية المستدامة" في أبوظبي والدولة.

وتعد الرابطة التي أسستها غرفة أبوظبي مؤسسة مستقلة، وقد حققت منذ تأسيسها في عام 2014 العديد من الإنجازات، حيث شاركت في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل تهدف لتعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز، وقدمت استشارات للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال، وعززت من روابط التعاون مع مؤسسات الفرانشايز العالمية، مما ساعد في نقل المعرفة وتوسيع آفاق الأعمال التجارية في الدولة.

فرص جديدة لريادة الأعمال

وعلى هامش الإطلاق نظمت رابطة الإمارات للفرنشايز جلسة حوارية بعنوان "تطوير الفرنشايز لخلق فرص جديدة لريادة الأعمال"، استعرضت رؤى قادة صناعة الامتياز ورواد الأعمال الذين حققوا قصص نجاح ملهمة. كما تناولت الجلسة التي شهدها حضور كبير أهم المؤشرات الرئيسية لنمو صناعة الامتياز في الإمارات، والتحديات التي يواجهها سوق الامتياز المحلي وسبل التغلب عليها.

وأدار الجلسة النقاشية ساري حموي، وشارك في تقديمها كل من فاضل النصار مؤسس شركة فرنشايز مي، وميلسيا مواري بيرد من شركة اند بيرد إل إل بي، كما شارك في تقديم قصص النجاح في الامتياز التجاري كل من من الإماراتي حمد الشريف صاحب شركة شغف، وناصر المصعبي صاحب لو كالوريز للأغذية الصحية.

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