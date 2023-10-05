تعلن مزرعتا الألبان الوطنية ومساكن لإنتاج الألبان، التابعتان لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، عن تعاونهما الرائد مع "أولتك"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التغذية الحيوانية وحلول الاستدامة، حيث تمثل هذه الشراكة علامة بارزة في صناعة الألبان، فتهدف المزرعتان إلى إحداث ثورة في قياس البصمة الكربونية وتكثيف الجهود للحد منها مع تقديم التكنولوجيا المبتكرة لخفض انبعاث الميثان في الشرق الأوسط.

وتحت مظلة شركة الإمارات للصناعات الغذائية، أطلقت الشركة علامتها التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، حياتنا، والتي نالت استحسانًا واسع النطاق لجودة منتجاتها الرفيعة. والآن، تعمل شركتا الألبان العملاقتان على توسيع التزامهما بالاستدامة من خلال الشروع في رحلة تحويلية لقياس وتخفيف آثارهما الكربونية.

وشدد جيرالد كيرنان، المدير العام لمزارع الوطنية للألبان ومزارع مساكن لإنتاج الألبان، على الضغط المتزايد الذي تتعرض له الشركات في جميع أنحاء العالم لتبني ممارسات صديقة للبيئة وسط المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ. "باعتبارنا من مزارع الأبقار الرائدة في إنتاج الحليب، ندرك أهمية العمل الفعال للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووضع معايير جديدة للاستدامة."

ومن خلال تعاونها مع "أولتك"، والتي تعد قوة رائدة في مجال الزراعة والتغذية المستدامة، ستتمكن مزارع الوطنية ومساكن لإنتاج الألبان من الوصول إلى أحدث تقنيات قياس البصمة الكربونية. حيث ستوفر الأدوات المبتكرة قياسات دقيقة لتأثيرها البيئي، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ووضع أهداف معينة لتقليل بصمتها الكربونية.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، السيد وصفي كاسو "باعتبارها جزءاً أساسياً من شركة الإمارات للصناعات الغذائية، فإن التزام الوطنية ومساكن لإنتاج الألبان الراسخ بالاستدامة يعكس الرؤية الأوسع للشركة والتي تتمثل في تبني ممارسات أكثر مراعاة للبيئة في جميع الأنحاء. ومن خلال تعزيز الابتكار وتنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة، تهدف الشركة إلى تمهيد الطريق لإنتاج ألبان أكثر استدامة في الشرق الأوسط".

يكمن التقدم الكبير في هذه الشراكة على اعتماد تقنية شركة"أولتك" العالمية لخفض غاز الميثان. ومن الجدير بالذكر أن مزرعتا الوطنية ومساكن لإنتاج الألبان هما أول مطبق لهذه التكنولوجيا الثورية في الشرق الأوسط. وقد ثبت علميًا أن حل تقليل غاز الميثان يخفض الانبعاثات بنسبة 10%، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لصناعة الألبان. علاوة على ذلك، يمكن لهذه التكنولوجيا التحويلية أن تعزز ربحية المزرعة من خلال زيادة كفاءة الأعلاف وإنتاج الحليب.

وأعرب بول ماكفي، المدير الإقليمي لشركة "أولتك" الشرق الأوسط، عن تطلعاته نحو هذه الشراكة قائلاً "إن ترسيخ سنوات عديدة من التعاون مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية في شراكة "خير الكوكب" تمثل أهداف عائلة "أولتك" العالمية الأوسع. حيث كان أشهر اقتباس لمؤسسنا العزيز، الدكتور بيرس ليونز، هو: "الأمر لا يتعلق بكسب المال، بل يتعلق بإحداث فرق". وتوضح هذه الشراكة ما هو ممكن في منطقة الشرق الأوسط عندما تتحد الشركات لتحقيق هدف واحد".

ويؤكد التعاون مع "أولتك" على تفاني مزرعتا الوطنية ومساكن لإنتاج الألبان في رعاية البيئة، فتؤكد هذه المبادرة التاريخية مكانتهم كقادة في قطاع الألبان، مما يرفع علامتهم التجارية، حياتنا، إلى آفاق جديدة كرمز للجودة المتميزة والممارسات المستدامة والاختيار الواعي للمستهلك.

علاوة على ذلك، تأتي هذه المبادرة في خضم انعقاد مؤتمر COP28، المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وسيجمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المقرر انعقاده في نوفمبر 2023 وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، القادة وصانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة وصياغة استراتيجيات لمكافحة تغير المناخ.

وهكذا، فإن الجهود الرائدة التي تبذلها الوطنية ومساكن للألبان، بالشراكة مع "أولتك"، ستكون بلا شك بمثابة مثال ساطع على مسؤولية الشركات والعمل المناخي خلال مناقشات COP28. ومن خلال اتخاذ خطوات استباقية لتقليل البصمة الكربونية واعتماد ممارسات مستدامة، ستلعب صناعة الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا مهمًا في تعزيز التزام الدولة بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

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نبذة عن شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI)

الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والألبان والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية في أبوظبي، ولديها عمليات تصنيع وخدمات لوجستية وتوزيع واسعة النطاق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كما أن لديها اهتمامات متنوعة في قطاعات الزراعة والأعلاف الحيوانية ومنتجات الألبان ومشتقاتها والأغذية، وتتكوّن المجموعة من أكثر من 10 شركات جميعها تلعب دوراً رئيسياً في برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم المجموعة الصناعات الزراعية والشركات التالية:

الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق (NFFPM)، الشركة الرائدة في إنتاج وتوزيع الأعلاف الحيوانية.

مصنع الوطنية للألبان (حياتنا).