دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أكملت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وإحدى الشركات الرائدة في صناعة المقاطع الحديدية عالية الجودة في المنطقة، بنجاح مشروع مستودع الأدوية لشركة "جي42"للصناعات الدوائية الذي يقع في المرحلة الأولى من مجمع علوم الحياة بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في غضون ثلاثة أشهر.

وتضمن مشروع المسار السريع الذي أنجزته الإمارات لأنظمة المباني توريد 3500 طن متري من الفولاذ ومستلزمات الأعمال الهندسية والتصنيع والتوريد وتركيب هياكل الفولاذ الإنشائي المقاوم للحرائق. وعملت الشركة بشكل وثيق مع المقاول الرئيسي لإكمال المشروع في الإطار الزمني المحدد. ويتكون المستودع من 3 طوابق بعرض 50 مترًا ويمتد بطول 140 مترًا وارتفاع 30 مترًا.

وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: "نحن قادرون على تنفيذ مشاريع المسار السريع بنجاح من خلال دمج أحدث التقنيات في التصميم والتصنيع والتخطيط والتي تزيد من الإنتاجية الإجمالية، وهذا المشروع مثال على ذلك، حيث نجحنا في إدارة النطاق بأكمله خلال ثلاثة أشهر. وتتكون محفظتنا من مشاريع في قطاعات الطاقة والنفط والمطارات والمصانع والمباني الشاهقة، وغيرها. وهذا المشروع المرموق يعزز محفظتنا ويضعنا بين أفضل موردي الصلب الموثوق بهم، والقادرين على تنفيذ مشاريع المسار السريع بكفاءة ".

ومن بين المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة حالياً مجمع جافزا اللوجستي ومباني التوربينات البخارية في مجمع الطاقة الشمسية بدبي، ومستودعات لموانئ أبوظبي، وتطوير حقلي تينرهرت وعين تسيلا في الجزائر، ومصنع المشروبات والمجمعات الصناعية في إثيوبيا، ومحطة سيراكورو لتوليد الطاقة الحرارية في مالي، وموقف سيارات متعددة الطوابق، ومركز تسوق في ساحل العاج، ومصانع في غانا وموريتانيا، وباكستان، ومباني تخزين مصفاة البصرة في العراق، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.

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