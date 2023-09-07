دبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، والتي تُعتبر لاعب رئيسي على مستوى المنطقة في قطاع الزجاج المسطح والعاكس المستخدم في التطبيقات المعمارية، التـأكيد على التزامها بالابتكار والاستدامة والتعاون الصناعي من خلال موقعها كشريك استراتيجي في معرض الزجاج العالمي 2023، المقام حالياً في كونراد أبوظبي خلال يومي 6 و7 سبتمبر 2023. وتعكس هذه المشاركة الاستراتيجية التزام شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، في دفع حدود وآفاق الابتكار. ونجحت الشركة في تعزيز مكانتها كعنصر داعم لتوفير الطاقة المستدامة والمتجددة، باعتبارها المنتج الوحيد للزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش معرض الزجاج العالمي 2023، التي ركّزت على كيفية الاستفادة من جهود التعاون وعلاقات الشراكة الدولية لتحقيق النمو القطاعي، قال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا:" تلبي المنتجات الزجاجية الواسعة النطاق التي توفرها شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح احتياجات مجموعة كبيرة من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي. ويتيح الزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة، الذي يتم تصنيعه بشكلٍ حصري في مصنع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، يساهم في تقليل الطاقة المطلوبة، بالاضافة الي تشكيل دلالة واضحة على التزام الشركة بالمساهمة في مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل تطور المشهد المعماري، يتواصل ارتفاع الطلب على التصميمات المميزة من الناحية البصرية والتي تتسم بالوعي البيئي. وتحرص شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح على تصنيع أنواع عديدة من الزجاج المنخفض الانبعاثية و توفير حلول زجاجية مبتكرة وعالية الجودة لدعم العديد من القطاعات، منها قطاع الهندسة المعمارية والسيارات والطاقة، إلى جانب غيرها من القطاعات".

وتعكس الحلول الزجاجية الأساسية التي توفرها شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح قدرتها الفريدة في تعزيز جماليات المساحة الموسعة من خلال إبراز الحدود المرئية للتصميمات الداخلية والمساحات الخارجية. ويتيح هذا المنتج المبتكر من الزجاج توفير الطاقة عن طريق تقليل انتقال الحرارة، كما يساهم أيضاً في تحسين جماليات المباني. ويعطي هذا الزجاج العاكس الانطباع والإحساس بمساحة أكبر.

وتُعتبر شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، التي تسجل قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف طن من الزجاج المسطح و2.5 مليون متر مربع من الزجاج العاكس الفضي المزدوج عالي الأداء ومنخفض الانبعاث، الشركة المصنعة الوحيدة للزجاج المسطح الحاصلة على شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV ، والتي تأتي في إطار جهود وأهداف حملة "صنع في الإمارات".

وتهدف شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، من خلال مشاركتها في معرض الزجاج العالمي، إلى الاستفادة من هذه المنصة التي تجمع قادة ورواد الصناعة لتبادل الأفكار والآراء وعرض أحدث الابتكارات وتعزيز فرص التعاون. ويُشكل تواجد ومشاركة الشركة في هذا الحدث، دلالة واضحة على التزامها بدفع عجلة التقدم في قطاع تصنيع الزجاج والمساهمة في تطور الصناعة على نطاق عالمي.

#بياناتشركات

- انتهى -