أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح والتابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار على شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV، لتصبح أول شركة لتصنيع الزجاج المسطح في الإمارات تنال هذه الشهادة. ونجحت الشركة التي حققت معدل 62% في تقييمات برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال منشآتها الصناعية الحديثة، في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على مستوى المنطقة في قطاع الزجاج المسطح الذي يُستخدم في الهندسة المعمارية وتطبيقات السيارات.

وعمل برنامج القيمة الوطنية المضافة، على تقييم أداء الشركة في مجالات مختلفة، بما في ذلك التوطين وتطوير الموردين ونقل التكنولوجيا وتنمية الثروة البشرية، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. ويُشكل هذا الإنجاز البارز، عنصر تمكين رئيسي وسيسهم في تعزيز التزام الشركة الراسخ بالتنمية المستدامة ويجدد التأكيد على موقعها الرائد في هذا القطاع.

وحصلت الإمارات لألواح الزجاج المسطح، على نقاط إضافية، وذلك بناءً على مبادرتها في المشاركة في تقييم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي تضمن جولة شاملة داخل مصنع الشركة ومناقشات جماعية مع مختلف أصحاب المصلحة، شملت على نطاقٍ واسع إستراتيجية الشركة والحوكمة والإجراءات وسير العمليات والابتكار والبحث والتطوير والعملاء والسوق وإدارة تكنولوجيا المعلومات. كما شمل التقييم تحديد الخطوط العريضة وخارطة الطريق، لتحقيق التنفيذ السلس لأتمتة العملية الإنتاجية والتخطيط والجدولة وتطبيق القدرات الرقمية.

ونجحت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، في تلبية معايير شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة الصارمة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على جهودها وإلتزامها في مسيرة تطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة، وترسيخ دور الشركة كمساهم رائد في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.

وقال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا:" نفخر بمنحنا شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة، كأول مصنع للزجاج المسطح في الإمارات، الأمر الذي يعكس موقعنا الرائد في هذا القطاع ودورنا ومساهمتنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم وتعزيز المواهب المحلية. ولقد شكّل الدعم الشركة الأم من قبل "دبي للاستثمار"، عنصر تمكين أساسي لشركتنا وأسهم بشكلٍ فعال في تلبية الشروط الصارمة والوفاء بالمتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة. كما يؤكد هذا الإنجاز التاريخي، على التزامنا الراسخ برؤية وأهداف التنمية المستدامة للإمارات، ويُشكل دافع قوي ومحفز نحو تحقيق هدفنا في الوصول إلى القائمة الذهبية، ومواصلة جهودنا للإرتقاء بمكانتنا وموقعنا بين رواد الصناعة إلى مستويات جديدة".

تعتمد شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، بشكلٍ وثيق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية (ITTI) وتعمل على تمكين إطار عمل شامل لقياس التطور الرقمي والاستدامة، وتركز جهودها على وضع خارطة طريق لتحقيق التحول الصناعي الذي يشمل عوامل المراقبة مثل الإنتاجية وتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز أمن البيانات وزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية وتحسين خدمة العملاء.

وتركز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، من خلال شهادة اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة، على تعزيز مستويات المرونة لدعم أهداف الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة متواصلة، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الزجاج المصنعة محلياً والمساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة لدولة الإمارات. وستواصل الشركة في جهودها لبناء وإرساء علاقات تعاون قوية مع الموردين المحليين، والاستثمار في التقنيات المتطورة، وتطوير قدرات وإمكانيات القوى العاملة المحلية التي تتمتع بمهارات عالية. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في نمو الصناعات القائمة على المعرفة وتحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.

حصدت الإمارات لألواح الزجاج المسطح، المسطح، الشركة المصنعة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، التي تنتج ألواح زجاجية منخفضة الانبعاثات(بطبقة مزدوجة من الفضة)، والمغطى بأحدث أنواع طلاء الماجنترون magnetron sputter coater، التكريم والتقدير على نحو متواصل، بناءً على معايير الجودة الاستثنائية التي تعتمدها ومرافق ومنشآت التصنيع الحديثة والتزامها بالاستدامة البيئية. وباتت الشركة، من خلال توفيرها طاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن من الزجاج يومياً، شريكاً موثوقاً لحلول الزجاج المصنعة محلياً على مستوى العالم.

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