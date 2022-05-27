دبي- أعلنت "إيكويتاتيفا" (دبي) المحدودة "إيكويتاتيفا"، مديرة صندوق الإمارات ريت (CEIC) (الإمارات ريت أو "ريت")، اليوم عن بيع العقار المُستضيف لمدرسة جبل علي في منطقة أكويا بدبي لشركة تعليم القابضة، شركة مساهمة عامة، (تعليم).

ويملك صندوق الإمارات ريت العقار منذ عام 2015، وقد قام بتمويل تطوير مرافق مدرسة جبل علي غير الربحية التي تتسع لاستيعاب 1800 طالب. وتأسست مدرسة جبل علي الرائدة في دبي عام 1977، وهي تدرس المنهاج البريطاني للطلاب من عمر 3 إلى 18 عاماً. وقد نقلت المدرسة عملياتها إلى مجمع أكويا الجديد عام 2016.

وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة، والتي ستقوم شركة تعليم بتسديدها للإمارات ريت، بمبلغ 233.5 مليون درهم. وتتضمن قيمة الصفقة سعر بيع العقار، بما يتماشى مع أخر تقديرات قامت بها إحدى شركات التقييم المستقلة للصندوق، إضافة إلى تسديد المستحقات المتأخرة على مدرسة جبل علي لصالح الصندوق.

وبتلقيه لإجمالي قيمة الصفقة سيكون صندوق الإمارات ريت قد حقق ، خلال فترة حيازة عقار مدرسة جبل علي، عائداً على الاستثمار يعادل 1.4 ضعف قيمة الاستثمار الأصلي.

وسيصل عدد العقارات في محفظة صندوق الإمارات ريت، بعد إتمام الصفقة، إلى 10 عقارات في مختلف أنحاء دبي بمساحة تأجير صافية تصل إلى 203,366 قدم مربع. وتقدر قيمة محفظة الصندوق الاستثمارية بمبلغ 2.6 مليار درهم، وتتركز نسبة 37.6% من مساحات التأجير للصندوق في الأصول والمرافق التعليمية.

وفي معرض تعليقه على عملية البيع قال ثيري ليليو الرئيس التنفيذي لشركة إيكويتاتيفا: "يسرنا أن نتشارك مع شركة تعليم ومع مجلس محافظي مدرسة جبل علي لإتمام هذه الصفقة لصالح مستثمري الإمارات ريت ومدرسة جبل علي وطلاب المدرسة وهيئتها التعليمية. وتعكس هذه الصفقة حرصنا على تعزيز العائدات لمستثمرينا في ذات الوقت الذي ندعم فيه عمليات مستأجرينا ونموهم. ونحن نتطلع قدماً لإعادة توظيف العائد الفائض في فرص أخرى".

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للاستفسارات الإعلامية: جون جرينواي، تينيو +971 585650626

حول الإمارات ريت: الإمارات ريت، (Nasdaq Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7)، هو صندوق استثمار عقاري يتخذ من دبي مقرا له، ويستثمر الصندوق في العقارات المدرة للدخل بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويملك الصندوق حالياً محفظة متوازنة تضم 10 أصول في مجالات التعليم والتجزئة والعقارات التجارية.

حول مجموعة إيكويتاتيفا: هي مدير إقليمي رائد للأصول يركز على إنشاء وإدارة صناديق استثمار عقاري. وتقدم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لاحتساب المخاطر ومدرة للدخل، منتجات تلبي المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبتأسيسها لصندوق الإمارات ريت، تعد إيكويتاتيفا اليوم واحدة من أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة تتولي المجموعة إدارة صندوقي استثمار عقاري: الإمارات ريت وريزدينشيال ريت، علما بأن الصندوق الأخير تم تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي.