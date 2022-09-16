· يعكس متجر6thstreet.com ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التقنيات الرقمية المستقبلية ومكانتها كوجهة عالمية لتجارة التجزئة والسياحة.

· يمزج المتجر، الذي يعيد مفموم البيع بالتجزئة، مزايا التسوق التقليدي والرقمي لتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

· سيتمكن المتسوقون من الوصول إلى أكثر من 1200 علامة تجارية متاحة على موقع 6thstreet.com بما في ذلك: بيركينستوك وكالفن كلاين وتومي هيلفيغر وكروكس وليفيز وسكيتشرز وأديداس ونايكي وديون لندن وألدو وتومز وغيرها.

دبي، الإمارات: في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة والسياحة والابتكارات الرقمية؛ شهدت الإمارات، افتتاح متجر 6thStreet.com، وهو أول متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يعد الوجهة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء الفاخرة ويضم أحدث صيحات الموضة. ويوفر المتجر، الذي يعمل بأفضل وسائل التكنولوجيا المبتكرة، ويؤشر لمستقبل باهر في مجال البيع بالتجزئة؛ تجارب نوعية تجمع بين التسوق الرقمي والتقليدي معاً. ويتسم المتجر، في دبي هيلز مول، للعملاء بتقديم تجربة شاملة متكاملة مع مزايا التسوق سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر. جدير بالذكر أن موقع 6thStreet.com مملوك من قبل مجموعة أباريل، وهي مجموعة التجزئة العالمية للأزياء التي تعكس أسلوب الحياة الراقي؛ وتتخذ من دبي مقراً لها.

وفي معرض حضوره إطلاق المتجر؛ قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: "يعكس اطلاق 6thStreet.com لأول متجر في دبي، المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال التطبيقات المستقبلية؛ ويسهم في ترسيخ تنافسية الدولة كمركز عالمي للتسوق والسياحة. ويضم المتجر الجديد أفضل الابتكارات التنقية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ويعكس جيلاً جديداً من العلامات التجارية الذكية في مجال البيع بالتجزئة؛ مما يسهم في الارتقاء بالصناعات التقليدية في ظل النهوض بالاقتصاد الرقمي في الدولة ".

من جانبه قال دارمين فيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع : 6thStreet.com "بعد رحلة استكشاف استغرقت عاماً، نجحنا في بلورة مفهوم التجزئة لنقدم تجارب رقمية مبتكرة ومادية معاً، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل مختلف فئات المتسوقين. لقد كثفنا استثماراتنا في التحول الرقمي ليس فقط من أجل تعزيز نمو أرباحنا، ولكن أيضًا لتيسير الاجراءات والوظائف وذلك من خلال الارتقاء بسلاسل القيمة. يعكس متجر 6thStreet.com أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاستفادة منهم

بالشكل الأمثل لإنشاء متجر جديد يتسم بتجارب نوعية فضلاً عن خلق فرص جديدة في قطاع البيع بالتجزئة، مما يوفر مزايا السرعة في الإنجاز وإدارة التكلفة بالشكل الأفضل ناهيك عن المحافظة على مواصلة الاستدامة. ما كان لهذا أن يتحقق بدون رؤية حكيمة ورشيدة انتهجتها دولة الإمارات والتي ساهمت في إطلاق نظام بيئي مرن يهدف إلى تحقيق الطموحات وتعزيز الابتكارات. ومن خلال هذه الرؤية، استطاعنا إطلاق أول متجر متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" على مستوى المنطقة".

جدير بالذكر أن العملاء الذين يزورن متجر 6thStreet.com يستطعون استخدام الأجهزة اللوحية لتصفح المنتجات واختبارها وإضافتها مثلما كانوا يفعلون أثناء التسوق عبر التطبيق. يمكن تجربة المنتجات في غرف القياس المخصصة، حيث تسمح الشاشة التفاعلية للعملاء بتبادل الأحجام وطلب المساعدة واختيار المشتريات. يمكن للعملاء لمس المنتجات ليشعروا بها وسط تجارب تضفي الروح الاجتماعية الممتعة للتسوق دون أي تحديات أو عراقيل قد تواجهم مثل أوقات الشحن الطويلة أو المخزون المحدود في المتجر أو الانتظار في طوابير المغادرة.

ويبلغ مساحة المتجر، الذي يقع في الطابق الأرضي في دبي هيلز مول ، 7535 مترًا مربعًا. تم تجهيز المتجر بأحدث الابتكارات التقنية والرقمية حيث يتضمن 38 جهاز لوحي و 7 غرف قياس. يتم مساعدة العملاء من خلال تجربة التسوق الفريدة من قبل عشرة مستشاري أزياء في المتجر. يحتوي أول متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" على سبعة أضعاف مخزون المتاجر العادية، حيث يضم تطبيق 6thStreet.com باقة متنوعة من أفضل وأفخم العلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات بما في ذلك بيركينستوك وكالفن كلاين وتومي هيلفيغر وكروكس وليفيز وسكيتشرز وأديداس ونايكي وديون لندن وألدو وتومز وغيرها.

وأضاف دارمين: "يواصل موقع ومتجر 6thStreet.com تطوير خدماته ومنتجاته المبتكرة لتقديم تجارب فريدة ونوعية لدعم مختلف فئات العملاء. نتوقع أن يكون متجرنا، الأول من نوعه في الخليج، أن يستقطب سكان دولة الإمارات الملمّين بمجال التكنولوجيا".

#بياناتشركات

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نبذة عن موقع 6thStreet.com

وجهة تجارة إلكترونية للأزياء متعددة القنوات تقدم أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء ولايف ستايل في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر. بصفته أحد أفضل المتاجر والوجهات للأحذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، يقدم موقع 6thStreet.com أحدث تشكيلة من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية مثل تومي هيلفيغر وكالفن كلاين وديون لندن وتشارلز آند كيث وألدو وكروكس وبيركنستوك وسكيتشرز وليفيز وأديداس ونايكي وربتوالز وانجلوت وغيرها. ويتبع الموقع الإلكتروني سياسة الإرجاع مجانا لمدة 100 يوم في كل من المتاجر وعبر الإنترنت، والدفع نقدًا عند التسليم وخيار النقر والاستلام مع التكامل في الوقت الفعلي مع 1337 متجرًا.

قم بتنزيل تطبيق 6thStreet.com على نظامي iOS و Android واتبع @shop6thstreet عبر كافة المنصات الاجتماعية ليصلك أحدث صيحات الموضة.

نبذة عن مجموعة أباريل المحدودة

مجموعة عالمية تعمل في قطاع البيع بالتجزئة خاصة في مجال الأزياء ولايف ستايل؛ وتعكس النظام الاقتصادي المبتكر في دبي - الإمارات العربية المتحدة. واليوم، تقدم مجموعة أباريل خدماتها لآلاف المتسوقين المتحمسين من خلال متاجر البيع بالتجزئة البالغة 2010 التي تضم 78 علامة تجارية على جميع المنصات بينما توظف أكثر من 17300 موظف متعدد الثقافات.

نجحت مجموعة أباريل في ترسيخ حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط توسيع رقعتها التسويقية لتصل إلى دولة الهند وجنوب إفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا. علاوة على ذلك، تنتهج المجموعة استراتيجيات واضحة لدخول الأسواق الناشئة مثل المجر وباكستان ومصر والفلبين.

أنشأت مجموعة أباريل تجربة متعددة القنوات، حيث تدير علامات تجارية في مجال لايف ستايل من كل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا؛ من بينها تومي هيلفيغر وتشارلز آند كيث وسكيتشرز وألدو وناين ويست وإيروبوستال وجيمي إيطالي وتيم هورتنز وكولد ستون كريمري وإنجلوت وريتوالز.

ويعزي النمو الكبير الذي حققته مجموعة أباريل بنموها المذهل إلى رؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيستها/السيدة سيما جانواني فيد، نجحت في أن تنقل الشركة إلى مكانة عالمية مرموقة منذ إنشائها في العقدين الماضيين.