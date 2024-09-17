أعلنت ساب، الشركة الرائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، عن تسليمها طائرة "غلوبال أي" الخامسة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل طائرة "غلوبال أي" الحل الأكثر تقدمًا في السوق للإنذار المبكر والتحكم، وقد بدأ توفيرها في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020.

وقال كارل يوهان برغولم، رئيس فرع أنظمة وحلول المراقبة لدى ساب: "قامت "ساب" بالشراكة مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير وإنتاج وتسليم أسطول مكون من خمس طائرات حديثة من "غلوبال أي" في فترةٍ لا تتجاوز العشر سنوات، ما يعزز مكانة شركة "ساب" باعتبارها المزوّد الرائد في قطاع الإنذار المبكر والتحكم الجوي."

وتُقدّم "غلوبال أي" حلولاً متقدمة ومبتكرة في مجالات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية مع مجموعة من أجهزة الاستشعار النشطة والسلبية التي توفر إمكانية الكشف عن بُعد عن الأجسام وتحديد هويتها برًّا وجوًا وبحرًا، ما يساهم في تعزيز الوعي الظرفي للمناطق المحيطة، ويساعد في الكشف المبكر عن التهديدات من خلال توفير المعلومات مباشرة وآنية للقوات الجوية والجيوش والوحدات البحرية.

نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 22000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة

المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

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