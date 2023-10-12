الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اليوم عن إطلاق برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة.

يُعَدُّ هذا البرنامج الرائد الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفي القطاع الصناعي في الدولة.

ويسهم البرنامج في تحفيز الموردين الحاليين والجدد لتبنِّي معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات والمواد المستخدمة والاستثمار فيها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى دعم وترسيخ الممارسات البيئية في قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.

تتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للموردين إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي. وحصل موردو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على نحو 1.5 مليار دولار أمريكي من تمويل سلسلة الإمداد من خلال مجموعة من البرامج التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تلعب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دورًا رئيسيًّا في تطوير مجتمعٍات أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم. وندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها. لذا نقوم بإعداد خطط تمويل مبتكَرة كبرنامج سلسلة الإمداد لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموردين من تبني ممارسات الاستدامة."

قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطلاق أول برنامج مخصص لتمويل سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات التحويلية، بما يتوافق مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة. ولطالما يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة تنسجم مع الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة، كما يتطلع دوماً إلى توسيع نطاق استخدام برنامجه المستدام المعني بتمويل سلاسل الإمداد في المنطقة، بهدف دعم عملائنا وتمكينهم من اعتماد إطار عمل مستدام صديق للبيئة.

وتزامناً مع احتفالاتنا بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مثل هذه المبادرات تؤكد التزامنا بتمكين الجهود المبذولة في دعم التغيير البيئي الإيجابي، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإن مثل هذه المبادرات النوعية ستسمح لنا برسم ملامح مستقبل أكثر استدامة في المنطقة وجميع أنحاء العالم."

يمتثل جميع موردي الإمارات العالمية للألمنيوم، ويبلغ عددهم نحو 3,300 مورِّد في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، لمعيار الإمداد المسؤول الخاص بالشركة، الذي يوضح بالتفصيل الشروط المتعلقة بالحوكمة وبالأداء البيئي والاجتماعي بما يتماشى مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعايير الأداء في مبادرة رعاية الألمنيوم. هذا وتنفذ الشركة برنامجًا للتحقيق وعمليات التدقيق للتحقق من أداء الاستدامة وتعمل عن كثب مع المورِّدين لدعم عملية التحسين المستمر في هذا الصدد.

وصل إجمالي إنفاق الإمارات العالمية للألمنيوم على السلع والخدمات المحلية من المورِّدين الإماراتيين حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي سنويًّا، ما يمثل نحو 45% من إجمالي إنفاق الشركة. وتستمر في العمل على خلق المزيد من الفرص لتوطين الواردات عبر سلسلة الإمداد بأكملها بما يتماشى مع إستراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ’مشروع 300 مليار‘ وبرنامج ’اصنع في الإمارات‘.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الإمارات العالمية للألمنيوم

عملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها عام 1975على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على ابتكار الألمنيوم لتيسير الحياة العصرية.

واليوم تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتِج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج مجال النفط والغاز.

تعود ملكية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتساوي إلى شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وهي من أضخم الشركات التي يشترك الإماراتيون في تملُّكها.

تُعَدُّ الإمارات العالمية للألمنيوم شركة متكاملة في مجال إنتاج الألمنيوم، بدءًا من عمليات تعدين البوكسيت إلى إنتاج الألومنيوم الأولي المصبوب. وهي تدير مصاهر الألومنيوم في جبل علي والطويلة، ومصفاة الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يحتل الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المركز الثاني في أكبر الصادرات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة بعد النفط والغاز، حيث باعت 2.72 مليون طن من المعدن المصبوب في عام 2022. وتُعَدُّ الشركةُ المنتِجَ الوحيد في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي تحتل معه الدولة المركز الخامس ضمن أكبر الدول المنتجة للألمنيوم في العالم.

يوجد لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة. وفي عام 2022، بلغت نسبة منتجاتها ذات القيمة المضافة 78 في المئة من إجمالي مبيعاتها من المعادن المصبوبة.

يُستخدَم الألومنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أساسًا في صناعات البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والطيران والفضاء، والإلكترونيات.

يباع زهاء 10% من إنتاج الشركة في الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 26 من شركات الألمنيوم التي تستخدم منتجات الشركة في تصنيع منتجاتها. يدعم قطاع الألمنيوم الأوسع والمتنامي في الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 48.000 وظيفة؛ توظف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منها نحو 6800، بما في ذلك أكثر من 1200 مواطن إماراتي.

ركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير التكنولوجيا لأكثر من 30 عامًا. واستخدمت في ذلك تقنياتها الخاصة في كل توسعة أجرته للمصهر منذ التسعينيات، كما أعادت تجهيز جميع خطوطها الإنتاجية. وفي عام 2016، أصبحت الشركة أول شركة صناعية إماراتية ترخِّص لتكنولوجيا عملياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي.

تتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بصفتها شركة ذات مسؤولية اجتماعية في الإمارات العربية المتحدة، إلى قياس جميع عملياتها بين شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم من حيث الوفاء بمسؤولياتها البيئية والمجتمعية. بهذا أصبحت الشركة في عام 2017 أول شركة يقع مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط تنضم إلى ’مبادرة رعاية الألومنيوم‘، وهو برنامج عالمي لتعزيز قدر أكبر من الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم. وفي عام 2019، أصبح موقع الطويلة التابع للشركة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة ’مبادرة رعاية الألومنيوم‘ لممارسات الاستدامة والأداء. كما حصل موقع جبل علي التابع للشركة على الاعتماد في عام 2021. وحصلت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وهي شركة لتعدين البوكسيت تابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أول شهادة من ’مبادرة رعاية الألومنيوم‘ في غينيا عام 2023.وفي وقت لاحق من عام 2023 حصلت مصفاة الطويلة للألومينا على الاعتماد. وهكذا حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الآن في جميع عملياتها العالمية على الاعتماد وفقًا لمعايير صناعة الألمنيوم المعترف بها دوليًّا في الأداء والحوكمة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

في عام 2021، بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إنتاج الألومنيوم الشمسي CelestiAL، الذي يُنتَج بالطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على مشارف دبي. وتُعَدُّ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تُصَنِّع الألمنيوم تجاريًّا باستخدام الطاقة الشمسية.

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2014 باندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم.

في عام 1979 بدأ مصهر الألمنيوم في جبل علي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجه باسم ’دوبال‘ (DUBAL). تبلغ مساحة هذا الموقع نحو خمسة كيلومترات مربعة، وهو أكبر بخمس مرات من دبي مول.

وفي عام 2009، بدأت إيمال الإنتاج، وكان مصهر الطويلة للألمنيوم التابع لها أكبر مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتمال بنائه. يشغل موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مساحة أكبر بخمس مرات من جزيرة المارية، حيث تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة.

تمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في كلا الموقعين محطات طاقة خاصة بها لإنتاج الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجاتها. تبلغ قدرة توليد الكهرباء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 6474 ميجاوات، مما يجعلها ثالث أكبر مولد للكهرباء في الإمارات العربية المتحدة بعد المرافق الكهربائية في دبي وأبوظبي. كما تنتج الشركة المياه أيضًا من خلال وحدات تحلية المياه في محطات توليد الطاقة التابعة لها.

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في أبريل 2019. وتحتل هذه المصفاة التابعة للشركة المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط. ويقلل هذا المشروع من اعتماد الإمارات على الألومينا المستوردة ويوفر أكثر من 45% من احتياجات الشركة.

في أغسطس 2019، بدأت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا، وهي شركة تابعة وتملكها بالكامل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كان مشروع شركة غينيا ألومينا أحد أكبر الاستثمارات في مجالٍ جديدٍ في غينيا منذ أكثر من 40 عامًا.

لمزيد من المعلومات عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ega.ae.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.