الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة التعدين الوطنية القابضة الإندونيسية (إينالوم) اليوم عن استكمال عمليات التطوير والبدء في تشغيل خمس خلايا صهر تجريبية في مصهر الألمنيوم في كوالا تانجونج التابع لإينالوم باستخدام التقنيات الصناعية للإمارات العالمية للألمنيوم.

تعتبر خلايا الصهر التجريبية الخطوة الأولى لمشروع تطوير كفاءة 298 خلية إضافية في خطوط الإنتاج 1 و3 للمصهر، وذلك من خلال زيادة قوة التيار الكهربائي المستخدم في الصهر من 195 كيلو أمبير إلى 215 كيلو أمبير وتعزيز الطاقة الإنتاجية بحوالي 10%.

وقضى المهندسين والخبراء الفنيين للإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 10,000 ساعة عمل في مشروع تطوير مصهر كوالا تانجونج حتى الآن خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ، منها 4,300 ساعة في المصهر. وقد شارك عشرون موظفاً من الشركة في مراحل مختلفة من المشروع وجاوزت نسبة الكادر الوطني أكثر من ثلث المشاركين، فيما بلغت نسبة النساء الربع.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتنفيذ مجموعة من عمليات التطوير المماثلة على نطاق واسع عبر موقعها في جبل علي في دبي والطويلة في أبوظبي على مدار العقود الأخيرة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل الانتهاء من تطوير وتشغيل هذه الخلايا التجريبية خطوة مهمة للغاية في مسيرة نشر تقنيات الإمارات العالمية للألمنيوم الصناعية إلى إندونيسيا، وكذلك لشراكتنا الاستراتيجية مع إينالوم. ويتمتع فريق التكنولوجيا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسجل حافل بالنجاح يمتد لعقود من الزمن؛ ما يعزز مكانة الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي على حد سواء".

من جانبه، قال داني براديتيا، رئيس ومدير شركة إينالوم: "يسرّنا التعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم في المشروع التجريبي، والذي حقّق نتائج ممتازة، بفضل الخبرة الكبيرة لدى الإمارات العالمية للألمنيوم في تقنيات صهر الألمنيوم، كما أنها الشريك المفضل لإينالوم فيما يتعلق بتطوير الطاقة الإنتاجية في مصهر كوالا تانجونج. ونعمل حالياً على تقييم هذه النتائج للبدء في تنفيذ المرحلة التالية من المشروع، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لتعزيز الشراكة بين دولتي إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة".

ويتضمّن تطوير خلايا الصهر التجريبية في كوالا تانجونج إجراء تحسينات كبيرة على البنية الفوقية وهيكل الخلايا، إضافة إلى دمج نظام التحكم في خلايا الصهر الذي طورته الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو برنامج متطور يعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم إلى أقصى حد مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية.

وقد وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية منفصلة مع إينالوم تمنح الشركة الإماراتية الحقّ الحصري في ترخيص تقنية الصهر "DX+ Ultra" الخاصة بها لشركة إينالوم لاستخدامها في توسعة مصهر كوالا تانجونج بعد دراسة جدوى مشروع التوسعة.

كما يحقّ لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على حصة أقلية في المشروع وشراء الجزء الأكبر من الألمنيوم المُنتج. وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في المشروع أو شراء الألمنيوم المُنتج لواقع أنّ هذا المشروع يستخدم الكهرباء المولّدة عن طريق الموارد المتجدّدة، إذ يستخدم مصهر الألمنيوم الموجود في كوالا تانجونج الطاقة الكهرومائية في عمليات إنتاج الألمنيوم.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير تقنياتها في مجال صهر الألمنيوم محلياً على مدار أكثر من 30 عاماً، ومن أحدث التقنيات التي طورتها الشركة تقنية الصهر "DX+ Ultra" التي تعتبر من بين أكثر التقنيات كفاءة في صناعة الألمنيوم العالمية.

وفي العام 2016، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الأساسية عالمياً من خلال توقيع اتفاقية ترخيص التقنيات مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). واستخدمت الشركة تقنيتها الخاصة المطورة محلياً في جميع توسعات مصاهرها منذ تسعينات القرن الماضي، وتم استبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة بها.

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