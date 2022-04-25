من أوائل الشركات في المنطقة التي تستخدم البديل الناشئ لسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور)

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن موافقتها على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بمعدل التمويل المضمون للَّيلة الواحدة.

ويعد معدل التمويل المضمون لليلة واحدة البديل الناشئ لسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور) بالدولار الأمريكي، والذي كان معياراً معتمداً للإقراض العالمي لعقود، إلا أنه كان موضوعاً لاتهامات عديدة بالتلاعب في السوق.

وبعد هذه الصفقة، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أولى الشركات التي تعتمد تسهيلات ائتمانية مشتركة للشركات في الشرق الأوسط متوافقة مع معدل التمويل المضمون للَّيلة الواحدة كمعيار للتسعير، والذي يعتمد سعر الصرف الآجل لمعدل التمويل المضمون لليلة الواحدة في بورصة شيكاغو التجارية. وتساهم هذه الصفقة في إنشاء ممارسة سوقية لاستخدام هذا المعدل في المنطقة ومن قبل الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم.

يوفر معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة سعر فائدة قياسي استناداً إلى بيانات مستمدة من المعاملات التي يمكن رصدها. وفي المقابل، تم اعتماد سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور) في إفصاحات مجموعة من البنوك الأخرى.

وقال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم آفاقاً مالية جديدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديمها لتسهيلات تعتمد بمعدل التمويل المضمون للَّيلة الواحدة، ويعد هذا مثالاً على كيفية إدارة التحول العالمي إلى هذا المعيار الجديد. ستتيح لنا التسهيلات، تماماً كالتسهيلات السابقة، مواصلة نهجنا القوي والمنظم لإدارة رأس المال العامل على المدى القصير وتعزيز مركز السيولة".

الجدير بالذكر أن التسهيل الائتماني المتجدد يوفر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وصولاً إلى 137.5 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية تمديد أجل السداد حتى 12 شهراً. ويشارك في هذا التسهيل كلاً من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري. ومع هذا التسهيل، وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 737.5 مليون دولار.

#بياناتشركات

- انتهى -