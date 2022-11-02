الإمارات العربية المتحدة: انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، إلى تحالف "First Movers" بهدف دعم التقنيات النظيفة الناشئة في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

يهدف تحالف "First Movers" إلى دعم الطلب على المنتجات منخفضة الكربون وتسريع قدرتنها التنافسية التجارية في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل قطاع صناعة الألمنيوم والطيران والكيماويات والخرسانة والشحن والصلب والشاحنات.

تعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة إماراتية تنضم إلى تحالف "First Movers" ، والذي يضم حالياً أكثر من 50 شركة كبرى من جميع أنحاء العالم. ويقود هذا التحالف المنتدى الاقتصادي العالمي ومكتب المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

تسبب القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. ويسعى التحالف إلى استخدام قوة الطلب إلى تسريع تطوير التقنيات الجديدة اللازمة لإزالة الكربون وتوسيع نطاقها في هذه القطاعات .

وبالانضمام إلى تحالف "First Movers" ، تلتزم الشركات على مدار هذا العقد بشراء نسبة من متطلباتها من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها من المنتجات منخفضة الكربون. وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحديد الموردين في هذه القطاعات الذين لديهم القدرة على تقديم ابتكارات لخفض الانبعاثات، والبحث عن مشاريع تعاونية لتحقيق هذا الهدف. حيث تستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كميات كبيرة من المواد الكيميائية وعمليات الشحن والشاحنات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يأتي الانضمام إلى هذه المبادرة تأكيداً على التزامنا بالاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وعزمنا نحو تحقيق صفرية الانبعاثات في جميع عملياتنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا. كما نأمل بأن هذه الخطوة ستعد بمثابة رسالة للموردين في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بأننا سنستخدم قدرتنا الشرائية لتعزيز إزالة الكربون".

وأضاف قائلاً: " يعد انضمامنا إلى التحالف أمراً مهماً كوننا المورد العالمي الرئيسي للألمنيوم، وهي أحد الصناعات التي يصعب فيها تخفيف نسبة الكربون . وسيساهم التزام الأعضاء الآخرين في "First Movers" بالعتماد على معدننا منخفض الكربون، مما سيعزز من أعمالنا نحو هذه الخطوة ".

وقالت نانسي جيليس، رئيسة تحالف First Movers في المنتدى الاقتصادي العالمي: " نحن سعداء بانضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحالف "First Movers" كأول شركة تنضم من دولة الإمارات، الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28. نتطلع إلى دعم جهودها لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، بما في ذلك قطاع الألمنيوم".

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنفقت حوالي 4,5 مليار دولار في سلسلة التوريد الخاصة بها في العام 2021.

وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة من خلال شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في القطاع نظراً لأن حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية ناجمة عن عملية توليد الكهرباء.

و قد أعلنت الشركة في وقت سابق من العام 2022، عن إطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازم لعملياتها من الشبكة، بحيث تتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة. وستؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير قدرات توليد الطاقة النظيفة، وتطوير محطات الطاقة وتحسين التوليد، مع تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة إنتاجها من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية بشكل كبير.

وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة كاواساكي كيزن كايشا المحدودة (مجموعة "كيه لاين") اتفاقية للتعاون على إزالة الكربون من عمليات شحن البضائع السائبة، مع التركيز على تطوير وتنفيذ تقنيات إزالة الكربون البحرية الجديدة المناسبة لطرق شحن البضائع السائبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وستقود مجموعة "كيه لاين" الأبحاث المتعلقة بفرص إزالة الكربون، وستعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إقامة مشاريع تجريبية على طرق شحن البضائع الخاصة بها التي تتبعها مجموعة "كيه لاين".

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