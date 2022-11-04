الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بجائزة الإمارات للابتكار البلاتينية من مجموعة دبي للجودة.

وتقام جوائز الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وحصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على جائزة الإمارات للابتكار البلاتينية لنجاحها في ترسيخ مكانتها التنافسية عالمياً من خلال الابتكار والتطوير المستمر.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نفخر بحصولنا على جائزة الإمارات للابتكار. لطالما كان الابتكار والتطوير المستمر أحد الركائز الأساسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود وأحد قيمها الرئيسية. ونتطلع إلى المساهمة في تطوير صناعة الألمنيوم في المستقبل مع ترسيخ مكانتنا كأفضل موردي التكنولوجيا الصناعية في العالم".

طورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع المصاهر وتطويرها منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. كما عقدت الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركة ألمنيوم البحرين اتفاقية لنقل تقنياتها الصناعية في العام 2016، وبذلك أصبحت أول شركة إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي.

وفي إطار التطوير المستمر، تنفّذ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "اقتراحات الموظفين" منذ العام 1981، وهو أحد أطول برامج الاقتراحات في العالم. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، قدّم موظفو الشركة حوالي 500,000 اقتراح لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، والتي أسهمت في تحقيق وفورات بلغت مئات الملايين من الدراهم، ويتم تقديم جزء من الوفورات الناتجة عن هذه الاقتراحات كمكافأة للموظفين الذين قدموها.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً برنامجاً يسمى "تميز"، يقوم من خلاله رؤساء الأقسام في الشركة بجمع فرقهم من أجل فهم العوائق التي تواجههم وإجراء تحليل علمي مفصل بحثاً عن التحسينات المحتملة وتطبيقها.

يذكر أن جائزة الإمارات للابتكار أُطلقت في العام 2016 كإحدى مبادرات مجموعة دبي للجودة، لدعم وتعزيز استراتيجية الابتكار والجودة والتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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