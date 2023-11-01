الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن الانتهاء بنجاح من مرحلة الإعداد والتدريب للدفعة الأولى من برنامج "رامب-آب"، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في الدولة بما يتماشى مع المبادرة الوطنية "موطن ريادة الأعمال 2031".

تم إطلاق برنامج "رامب-آب" في نوفمبر 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد لتمكين رواد الأعمال الذين تعتمد مشاريعهم الناشئة على تطبيقات العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات. واستقطب البرنامج منذ بدايته المئات من رواد الأعمال الطموحين المقيمين في دولة الإمارات، حيث شاركوا في سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول ريادة الأعمال الفعالة بالشراكة مع مؤسسة C3.

وبعد عملية التقييم، تم اختيار ثماني شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في يوم العرض التقديمي في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة، حيث قام المؤسسون بتقديم مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة التحكيم. وضمت الشركات الناشئة المتأهلة للمرحلة النهائية كل من Circa Biotech، وFortyGuard، وMindTales، وNadeera، Olive Gaea، وSecuriCIP، وSolumar، وVerofax.

وقامت لجنة التحكيم باختيار Solumar وFortyGuard وVerofax في المركز الأول والثاني والثالث على التوالي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يهدف برنامج "رامب-آب" التابع للإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز مساهمتنا في التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال دعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين لإطلاق أعمالهم المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة".

وأضاف: "نتطلع أن يساهم دعمنا في تمكين هذه الشركات من تسريع نمو أعمالها وأن يصبح البعض منهم من الموردين التابعين للإمارات العالمية للألمنيوم، بما يعزز توطين مشتريات الشركة ويتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات" والاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار"".

وفي إطار مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، يساهم برنامج "رامب-اب" في تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071" لتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، قال كيفن هوليداي، المدير التنفيذي لمؤسسة C3: "تمثل هذه الشركات الناشئة بعضاً من أكثر المواهب الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسر مؤسسة C3 أن تتعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم في توفير الدعم وتعزيز إمكانات هذه الشركات لتسريع نمو أعمالها وتمكينها من زيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال برنامجنا التدريبي".

قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالتعاون مع بعض الشركات الناشئة المتأهلة للمرحلة النهائية في مشاريع تجريبية بهدف زيادة توطين المشتريات ودعم نمو الشركات المحلية.

وتنفق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 1.7 مليار دولار على السلع والخدمات من الشركات الإماراتية كل عام، بما يمثل حوالي 45% من إجمالي تكلفة مشتريات الشركة عالمياً. وقد بلغت المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2022 حوالي 7.19 مليار دولار ودعمت، ويدعم قطاع الألمنيوم حوالي 48,000 وظيفة.

وقد أعلنت الشركة الإمارات عن إطلاق الجولة التالية من برنامج "رامب-اب" في الربع الرابع من العام 2023.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة www.ega.ae/en/ramp-up.

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نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2022، باعت "الإمارات العالمية للألمنيوم" 2.72 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2022، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 78% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 48,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 6,800 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت غينيا ألومينا كوربوريشن الشركة المملوكة بالكامل للإمارات العالمية للألمنيوم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2023، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وهكذا حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الآن على شهادات الاستدامة لجميع عملياتها في أنحاء العالم وفقاً للمعيار العالمي في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي".

كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 45% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae