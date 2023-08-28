تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية:

الإمارات العربية المتحدة: تحتفل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بيوم المرأة الإماراتية مع مجموعة من المواطنات ضمن برنامج الخريجين المتدربين التابع للشركة؛ حيث شكّلت الملتحقات غالبية المنتسبين للبرنامج، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الشركة.

وضم البرنامج في دورته الحالية 75 متدربًا من الخريجين الجدد، 49 منهم نساء، جميعهم من مواطني دولة الإمارات، حيث يخضع المنتسبون للتدريب مدة تتراوح بين 18 - 24 شهراً قبيل التحاقهم بالمناصب الإشرافية والوظائف المؤسّسية أو الأدوار المرتبطة بقطاع العمليات الصناعية بما يتواءم مع طبيعة العمل بنظام المناوبات والإشراف على العمليات التشغيلية في المصنع.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تمكين المرأة الإمارتية في كافة المجالات لديها ضمن دورها الأساسي في مسيرة الاستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات وانسجاماً مع رؤية الشركة قدماً نحو مجتمع أكثر استدامة وحياة عصرية متكاملة، وذلك من خلال عملية تشاركية شاملة انطلاقاً من دور المرأة الإماراتية الاستراتيجي في بناء جسور الاستدامة والعمليات التنموية المختلفة، لذا فأن قيادات الشركة بصدد بحث سبل تحقيق مزيد من التقدم في التنوع بين الجنسين في بيئة العمل من خلال الحدث الذي تعتزم تنظيمه شبكة المرأة التابعة لها.

وبهذة المناسبة، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية فرصة للاعتزاز بدورها في التقدم الذي احرزته الشركة تماشياً مع مستهدفاتنا الاستراتيجية والمتمثلة بتحقيق ريادة التنوع بين الجنسين بما يضمن رفع كفاءة سير الأعمال وتمكين المواهب والكفاءات الوطنية من المساهمة في التقدم والازدهار والنهوض بالمجتمع المحلي، ولهذا عهدنا على تعزيز دور المرأة الرئيسي في مسيرة الاستدامة والبناء بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي لطالما أولت على الدوام جل أهتمامها للمرأة في كافة مواقعها لتكون الشريك الأمثل نحو غدٍ أكثر إشراقاً لدولة الإمارات".

يشار إلى أن الشركة توظف أكثر من 471 امرأة في دولة الإمارات، منهم ما يفوق عن 160 موظفة في قطاع العمليات، وتهدف إلى أن رفع نسبة النساء 25% في المناصب الإشرافية بحلول عام 2025، و15% في جميع المواقع بحلول عام 2026، حيث قامت العام الماضي بتوظيف 100 إمرأة، من أصل قرابة 220 مواطناً بلغ متوسط أعمارهم 23 عامًا، كما وعينت الشركة 9 نساء في مناصب مختلفة بمجلس الإدارة في السنوات الأخيرة.

وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" شريكًا رئيسًا لشركة "أورورا 50" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمختصة في إعداد السيدات لأدوار قيادية على مستوى مجلس الإدارة من خلال توفير بيئة مزدهرة وشاملة، حيث افتتحت في عام 2022 برامج التدريب الوطنية للمناصب التشغيلية في العمليات الصناعية للنساء لأول مرة، انضم إليه 11 شابة من المواطنات بينما التحق العام الجاري لغاية الآن 9 متدربات.

يذكر أن دولة الإمارات تعدّ واحدة من أبرز دول العالم التي يفوق فيها عدد الخريجات على الخريجين من الجامعات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تُعتبر "الإمارات العالمية للألمنيوم" الوجهة المفضلة لخريجي هذه المجالات، إذ يعمل حوالي 1,500 موظف بهذه الأدوار في الشركة.

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