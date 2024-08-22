الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز وأكبر شركة منتجة للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، اليوم عن نية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.

وتسهم عملية الاستحواذ في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة.

تأسست شركة سبيكترو ألويز في العام 1973 وتتخذ من مدينة روزماونت بولاية مينيسوتا مقراً لها، وهي من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة. وتقوم الشركة بإنتاج حوالي 110 ألف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً بكثافة انبعاثات تقل عن طن واحد من ثاني أكسيد الكربون مقابل كل طن من الألمنيوم.

وقد أعلنت شركة سبيكترو ألويز في بداية هذا العام عن خطة طموحة للتوسع في روزماونت، مما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 55 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الثانوي في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم استكمالها خلال العام 2025.

وتعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من أسهم شركة سبيكترو ألويز، ويحتفظ ملاك وإدارة الشركة الحالية على حصة بنسبة 20%. ووقعت الشركتان اتفاقية شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال الربع الثالث من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالاستحواذ على شركة ليشتميتال في شهر مايو الماضي، وهي مصهر أوروبي متخصص في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة. كما بدأت الشركة في بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تتطلع الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي والمعاد تدويره من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن بفضل دوره في تمكين بناء مستقبل مستدام. وستسهم عملية الاستحواذ في تنمية أعمالنا وتعزيز الخدمات التي نقدمها للعملاء في الولايات المتحدة، والتي تعد واحدة من أكبر أسواق الشركة في العالم. وتعمل شركة سبيكترو ألويز على تنفيذ خطة نمو طموحة بقيادة فريق قوي، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز أعمال إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة ".

من جانبه، قال لوك بالن، رئيس شركة سبيكترو ألويز: "قامت الشركة بتنمية أعمالها على مدار العقود الخمسة الماضية، ما ساهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة. وستسهم اتفاقية الاستحواذ مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، في تعزيز جهودنا لتنمية أعمال إعادة تدوير الألمنيوم. وستتيح لنا الاتفاقية تسريع وتيرة مشروع التوسع وتعزيز مستقبل إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة".

وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم وتستهلك حوالي 4.9 مليون طن من الألمنيوم المعاد تدويره سنوياً أي ما يمثل نصف الطلب على الألمنيوم في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول العام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة المتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات. ووصلت مبيعات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة في العام 2023 إلى 550 ألف طن.

وتوفر شركة سبيكترو ألويز خدماتها لأكثر من 125 عميلاً في منطقة الغرب الأوسط وولاية تكساس، ويتم استخدام نصف إنتاج الشركة تقريباً في قطاع السيارات. وتقوم الشركة ببيع الألمنيوم إلى شركات التصنيع والتي تقوم بتوفير المنتجات إلى عملائها من كبرى الشركات في العالم. وتشمل القطاعات التي تعتمد على منتجات سبيكترو ألويز تصنيع المحركات الصغيرة وعمليات البناء والكرفانات.

وتعمل شركة سبيكترو ألويز مع أكثر من 250 مورد لخردة الألمنيوم في المنطقة وتعتمد تقنية متطورة في أعمال الفرز والتحليل لإنتاج مجموعة متنوعة من السبائك التي يطلبها عملاء الشركة.

وبحسب خبراء القطاع، سيتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول العام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بنسبة 60% بحلول 2030، وبنسبة 70% بين عامي 2030 و2040.

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