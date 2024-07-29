الإمارات العربية المتحدة: استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، 25 طالباً وطالبة إماراتيين من المرحلة الثانوية والجامعات الذين يرغبون في العمل في المجال الصناعي للانضمام إلى برنامجها السنوي للتدريب الصيفي.

يهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بالقطاع الصناعي، مع التركيز بشكل خاص على طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج التدريب الصيفي منذ أكثر من 20 عاماً وشارك منذ إطلاقه في العام 2001 أكثر من 500 شاب وشابة من الكوادر الوطنية حيث واصل العديد منهم العمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرها من الشركات الصناعية الأخرى في الدولة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثّل برنامج التدريب الصيفي التابع للإمارات العالمية للألمنيوم فرصة مميزة للشباب الإماراتي لاكتساب الخبرات العملية وإلهامهم للعمل في المجال الصناعي والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار". يسرني الترحيب بالدفعة الجديدة من الطلبة وتشجيعهم على تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة بصفتهم كوادر المستقبل للقطاع الصناعي في الدولة".

تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة في توظيف المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 1,500 موظف متخصص في هذه المجالات منهم أكثر من 500 مواطن إماراتي.

ويعمل حالياً حوالي 1,200 مواطن إماراتي في الشركة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة. وفي العام الماضي، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف حوالي 120 مواطناً إماراتياً، من بينهم 37 امرأة.

تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول العام 2026، وتتوقع الشركة توظيف حوالي 500 مواطن بحلول نهاية العام 2026، تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

وتهدف البرامج التوعوية المتعددة التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تشمل "هندسة المستقبل"، وبرنامج "سفراء الإمارات العالمية للألمنيوم"، و"مسابقة الروبوتات الصناعية" لطلاب الهندسة بالجامعات، إلى تطوير مهارات الشباب وإلهامهم للالتحاق في القطاع الصناعي في الدولة.

وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم الشهر الماضي عن استقطاب أكثر من 7,300 طالب من 29 مدرسة خلال العام الدراسي 2023-2024 ضمن برنامج "هندسة المستقبل" وشارك فيه أكثر من 30,000 طالب وطالبة منذ إطلاقه في العام 2017.

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