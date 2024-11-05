المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الطبية للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ( CBRN )

) الدورة تُعقد بإشراف نخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين

الإمارات العربية المتحدة – دبي: في إطار تنفيذ المشروع المشترك الأول 82 لرفع جاهزية الاستجابة الطبية للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، تستضيف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربين معتمدين في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ، بإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في دولة الإمارات.

وأكّدت الدكتورة وداد الميدور المهيري، مدير مركز عمليات الطوارئ في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استضافة هذا الحدث الإقليمي البارز يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الجاهزية لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة للطوارئ الطبية بجميع أشكالها، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، لافتاً إلى حرص المؤسسة الدائم على تطوير مهارات الكوادر المختصة عبر تنظيم مثل هذه البرامج النوعية والمشاركة فيها، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التكامل مع الجهود الإقليمية والدولية في مجال الاستجابة للطوارئ.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة في مركز التدريب والتطوير التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الشارقة، خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2024، وتضمّ مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وموظفين من مختلف الهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى بدولة الإمارات، مثل الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، حيث تُقدَّم الدورة باللغة الإنجليزية وتهدف إلى تأهيل المشاركين الذين يجتازون الدورة بنجاح لتقديم دورات في المجال نفسه في المستقبل، وفقاً للخطة التدريبية المعتمدة من اللجنة الوطنية للاستجابة الطبية لطوارئ (CBRN).

يُذكر أن الدورة الأولى لإعداد المدربين المعتمدين أقيمت العام الماضي في أكاديمية الدفاع المدني بأبوظبي، واستمرت على مدار أسبوعين بحضور 52 مشاركاً من موظفي وزارتي الصحة والدفاع المدني العاملين في خطي الدفاع الأول والثاني ضمن فرق الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، حيث تأتي هذه الدورات بالتعاون مع مراكز التميز الأوروبي لتجنب مخاطر الـ (CBRN) التابعة للاتحاد الأوروبي والهادفة إلى إعداد مدربين معتمدين في هذا المجال في البلدان الشريكة.

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